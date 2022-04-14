封區｜黃大仙翠竹花園第十座解封　揪4宗陽性　確診率0.6%

被圍封的黃大仙翠竹花園第十座今早（14日）解封，約648名居民接受檢測，當中發現四宗陽性個案，染疫率僅約0.6%。



▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼



政府自昨日下午4時起限制在翠竹花園第十座內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

行動於今日上午約7時15分完成，其間約648名居民接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府派員到訪約298戶，當中43戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

未檢人士須在4月15日或之前接受強制檢測

任何於3月31日至4月13日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於4月15日或之前接受強制檢測。政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼

