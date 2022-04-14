兩男涉中大遊行發表煽動文字　一被告准保釋但需刪社交媒體程式

2020年11月19日中文大學畢業禮，逾百人於校內發起遊行，期間有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號。涉有份手持寫有煽動文字橫額的兩名男生，被控串謀發表煽動文字罪，案件今日（14日）在西九龍裁判法院提堂，由於控方需時準備轉介文件，案件押後至5月4日再訊，而本案將會轉至區域法院審理。19歲無業被告不獲保釋，另一名17歲被告則獲准保釋，但期間需刪除所有電子裝置內的社交媒體程式。



本案兩名被告為：唐綽謙（19歲，無業）及17歲沈姓男學生。控罪指，他們於2020年11月19日，在香港中文大學與他人串謀發表煽動文字，意圖引起憎恨或藐視中央、香港政府，或激起對其離叛，及激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

首被告唐綽謙不獲保釋，而次被告沈姓男學生獲准以3萬元保釋，其母親亦要以3萬元作為人事擔保，男生期間不得離港，晚上10時半至翌日6時要遵守宵禁令，每周到警署報到一次，也不可作出任何危害國安的行為或言論，同時不可擔任何組織的職位，並不可管有且要立即刪除所有電子裝置內的社交媒體程式。

案件編號：WKCC984/2022