北環線｜古洞站刊憲2027竣工往上水快5倍　地盤近上水培幼幼稚園

東鐵線古洞站工程預計2027年竣工，服務古洞北發展區的新增人口及商業活動。政府今日（14日）就古洞站鐵路方案刊憲，政府發言人說，古洞站可以縮短古洞北往上水站的時間，由15分鐘減至3分鐘。按方案內的圖則，需要進行明挖回填的工地範圍鄰近上水培幼幼稚園。



政府今日在憲報刊登北環線第一期在古洞站的相關鐵路方案，指古洞站可以把目前在繁忙時間由古洞北新發展區前往上水站的路面車程需時約15分鐘，縮短至僅約三分鐘。

刊憲的方案包括多項工程，除興建車站入口及通風井等設施外，亦會為配合將來運作，進行現有上水至落馬洲支線的修改工程， 以及現有道路及設施，包括行車道及行人徑的相關重建、修改及重新定線工程等。

方案圖則標示，古洞站工地附近現時有露天貨倉，進行明挖回填的範圍旁，亦有上水培幼幼稚園，車站選址亦鄰近恒地早前補地價的地皮，以及會德豐投得的古洞24區、新地投得的古洞25區等。

而在另一份圖則亦指出，石仔嶺花園旁邊一帶，亦是可行使建築圖則或建築工程展開的控制的土地範圍。

控制建築圖則及工程展開圖則。（路政署圖片）

古洞站為兩層地底車站 採用島式月台設計

早前港鐵已經於網頁介紹，古洞站為地底車站，一共有兩層，上層為車站大堂，底層則為島式月台，車站出口則設於地面，分別位於車站的東面及西面，東面出入口將連接古洞北市中心擬建的休憩用地；西面出入口則會鄰近日後的街市及公共交通交匯處。

按圖則，地面料有3個建築物用作車站、車站入口、通風井或其他鐵路設施永久建築物。

政府表示，早前己和港鐵就方案諮詢北區區議會交通及運輸委員會，並與相關鄉事委員會及不同地區團體就項目的建議和關注事項會面交流，亦舉辦各項社區宣傳活動及簡介會，指會在方案獲得批准後盡快展開，預計於2027年竣工。

公眾可以在6月13日前就古洞站方案提出反對，亦可根據有關條例的規定申索賠償。