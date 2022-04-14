海洋公園下周四重開　今傍晚6時可預約　身份證號碼有「45」半價

政府今日（14日）宣布放寬防疫措施，主題樂園獲准重開，海洋公園隨即宣布將於下周四（21日）重開，並推出一連串驚喜優惠和活動。市民可於今日下午6時起，於網上預約入園及購買優惠門票。海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，園區重新開放，園方會做好清潔及消毒，相信過去重開經驗有幫助。



▼3.16市民趁政府封沙灘前一日到淺水灣▼



+ 6

身份證有「45」兩個數字順序連續排列 可享半價優惠

由下周四起至6月30日期間，海洋公園推出全日優惠套票，成人票只需360元，小童票216元，並可獲贈港幣30元電子購物現金券。另外，適逢海洋公園45週年生日，於6月30日前入園，如香港身份證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，可享門票半價優惠；有「4」或「5」字出現則可享門票八折優惠。兩款優惠均包括港幣30元電子購物現金券。

按此前往海洋公園購票頁面

按此前往海洋公園網上預約頁面

海洋公園45週年生日，推出門票優惠（由海洋公園提供）

重開初期員工須每天做快檢

為了讓市民安心遊玩，海洋公園將繼續於所有園內設施及「與動物親上加親」活動實施一系列嚴格防疫及社交距離措施，重開初期，所有員工會每天進行新冠病毒快速測試，結果呈陰性方可值勤。

雖然水上樂園仍然暫停開放，但其他活動同樣精彩，包括在海濱樂園廣場「虎旺祈園」六米高充氣巨型老虎、掛滿情人鎖的桃花路、一系列「與動物親上加親」活動，及全新推出的「餵飼珊瑚魚」活動。

海洋公園：會做好清潔消毒工作

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，園區重新開放，相信有很多功夫要做，包括清潔及消毒，園方會跟據政府規例準備開園措施。他說，海園公園並非第一次在疫情下重開，相信過去經驗有幫助。