紅潮藍眼淚｜過去一周14宗報告　深水灣、南灣、鶴咀等未消退

本港水域近日出現紅潮，政府跨部門紅潮工作小組今日（14日）公布，過去一周，分別在數碼港、鶴咀海岸保護區、深水灣泳灘、貝澳泳灘等發現合共14宗紅潮，當中七宗仍未消退。



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政府跨部門紅潮工作小組表示，首宗紅潮由市民於本月10日在數碼港至瀑布灣公園一帶對出水域發現。

本月11日，漁護署於雙四門，包括鶴咀海岸保護區，發現一宗紅潮；同日，康文署分別於香港島深水灣泳灘、淺水灣泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘、石澳泳灘、大浪灣泳灘、聖士提反灣泳灘，以及大嶼山貝澳泳灘發現共八宗紅潮。本月12日，康文署在香港島赤柱正灘泳灘、南丫島洪聖爺灣泳灘，以及大嶼山上長沙泳灘和塘福泳灘發現四宗紅潮。

政府跨部門紅潮工作小組在過去一周，發現14宗紅潮。（資料圖片）

政府沒收到魚類死亡報告

香港島深水灣泳灘、淺水灣泳灘、南灣泳灘、聖士提反灣泳灘，以及數碼港至瀑布灣公園一帶對出水域、雙四門包括鶴咀海岸保護區和大嶼山貝澳泳灘的紅潮仍未消退，其餘七宗紅潮已經消退。迄今並無收到有關該14宗紅潮的魚類死亡報告。

工作小組發言人指出，香港島石澳泳灘及大浪灣泳灘的紅潮由夜光藻及錐狀斯氏藻組成，其餘十二宗紅潮則由夜光藻組成，兩款藻類均常見於本港水域及不含毒素。

漁護署已提醒蘆荻灣、索罟灣、蒲台、長沙灣及東龍洲魚類養殖區養魚戶留意魚排情況，並適時增氧。