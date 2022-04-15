戲院4.21重開西片為主　月底有《蝙蝠俠》　港產片要等8月

政府宣布放寬防疫措施，不少娛樂場所在下周四（21日）可重開，其中包括戲院，各位影迷終於有機會入戲院，有購票網站亦已可以預購下周四起的戲飛，並已有不少重量級西片會在下周起排隊上映。不過，受限於電影檔期及周期性，想睇港產片就要等到8月。



戲院購票網站已開放 有市民預購戲飛

政府公布戲院可重開，其容納量只可在平常一半。另外員工及觀眾須打齊三針或屬打兩針的新冠康復者，才可放寬飲食限制。

公布措施首日，在電影購票網站已可以預購，反應雖然未算非常踴躍，戲院及場數選擇暫時亦並不多，但記者發現時已有不少市民預購戲飛。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



多部西片排隊上映 《怪獸與鄧不利多的秘密》打頭陣

多套熱門西片，包括《怪獸與鄧不利多的秘密》、剛榮獲奧斯卡最佳國際電影的日本電影《Drive My Car》，都會在下周四上映。由Robert Pattinson主演的《蝙蝠俠》，將於4月27日上映，至於漫威超級英雄電影《奇異博士2》，則會在5月4日上映。

港產片《飯戲攻心》、《緣路山旮旯》8月上映

受限於電影檔期及周期性，原定於新春及情人節上映的港產片，均要待8月才上映。其中，由黃子華主演的《飯戲攻心》暫定於8月15日上映，而由岑珈其、余香凝、陳漢娜等主演、獲選為烏甸尼遠東電影節參展電影之一的《緣路山旮旯》也會於8月上映。至於《闔家辣》則未公布上映日期。

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼

