戲院重開｜田啟文：有得做生意係個開始　籲政府交待措施細節

政府今（14日）公布下周四放寬防疫措施，包括重開戲院，惟容納量只可在平常一半。另外，員工及觀眾須打齊三針或屬打兩針的新冠康復者，才可放寬飲食限制。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，業界歡迎措施，稱「能夠有得做生意係個開始」。不過，他認為戲院只能容納一半人，投資方或因顧及成本，而不想讓電影此刻上映。他又希望政府公布更多細節，以便戲院執行相關措施。



▼1.11疫情下康文署設施圍封▼



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業界歡迎措施 憂投資方推遲上映

田啟文對政府放寬防疫措施表示歡迎，稱「能夠有得做生意係個開始」，同時希望政府公布更多放寬措施，令業界有更大生存空間。戲院容納量只可在平常一半，田啟文認為會影響收入。他續指，投資方或片主可能有所顧慮，或會待戲院容納量提高後，才安排電影上映，他說：「我用片主嘅角度，我都忍咗咁耐，不如等遲啲先啦。」

田啟文指業界歡迎措施，惟擔心投資方或片主有顧慮，會推遲電影上映。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

籲政府應交待措施細節

至於員工及市民須打齊三針或屬打兩針的新冠康復者，才可放寬飲食限制。田啟文認為政府應交待措施細節，「平時我去商場都冇嘢嘅，點解我入戲院就好似入咗個高危地方咁？」

他認為，要求員工接種三針疫苗並不困難，不過觀眾方面有待商榷，包括部分市民或未夠期接種第3針疫苗。他指出，新措施令戲院需額外增派人手及用時間確認市民是否有打足三針。他又認為政府要交待罰則，「如果走漏眼，真係有人冇打三針入咗去睇，抽查時被發現，咁係罰佢，定罰我（戲院）呢？」