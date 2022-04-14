再有兩款Kinder朱古力疑受沙門氏菌污染　食安中心跟進回收

食物安全中心今日（14日）指，繼早前公布本港有進口朱古力產品可能受沙門氏菌污染，跟進調查後發現另外兩款受影響產品曾進口本港，分別為「Kinder Überraschung Maxi Rosa 100g XMAS」及「Kinder Überraschung Maxi Classic 100g XMAS」。食安中心呼籲市民不要食用有關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



食物安全中心今日指，跟進調查後發現兩款可能受沙門氏菌污染產品曾進口本港，分別為健達出產的「Kinder Überraschung Maxi Rosa 100g XMAS」及「Kinder Überraschung Maxi Classic 100g XMAS」，來源地均為比利時，到期日為4月20日。食安中心呼籲市民不要食用有關產品，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

中心發言人表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品懷疑受沙門氏菌污染，並曾進口本港。中心已聯絡本地進口商跟進，發現進口商彩鷗國際有限公司曾進口受影響批次產品。彩鷗國際有限公司的零售層面，即公眾日常見到的「優品360」。

受影響食品已於4月7日下架

為審慎起見，該進口商已於四月七日將受影響產品停售及下架，並會按中心指示展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2755 7777，查詢有關產品的回收事宜。

食安中心表示，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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▼3月4日 市面部分食肆情況▼

