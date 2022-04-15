疫情．最新｜張竹君：估計仍有200至300萬人未感染　仍要戴好口罩

今日（15日）增946宗確診個案，自2月10日以來首回落至三位數。多67人死亡，第五波疫情累計8,797人死亡，病死率升至0.748%。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，與3月初比較，目前個案是低水平，但較第一至四波，約1000宗仍是高水平，雖然不少已曾感染，但始終估計仍有200至300萬人未染疫，雖然可能有打針，但未必防止到感染，所以仍要繼續小心，戴好口罩。



昨日疫情報道總覽：



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



+ 6

▼4月14日 旺角倫敦大酒樓午市情況▼



【16:48】張竹君表示，比起3月頭的情況，目前個案是低水平，但比較第一至四波，約1000宗仍是高水平，但相比高峰期是相對較低的水平。港大一直有做即時繁殖率，會睇人群免疫力，目前R是0.4幾，R會受一些因素影響，如人群情況、人群免疫及傳播情況；一般而言，如果R細過1，個案就不是向上，大過1數字就是向上的趨勢。人群免疫力若如港大所分析，有400至500萬人感染，人群風險就無之前的高，但始終估計仍有200至300萬人未感染，可能有打針，但都未必防止到感染，所以大家仍要繼續小心，要戴好口罩。

【16:42】醫院管理局總行政經理李立業醫生表示，有一宗較年輕死亡個案，59女病人，無打針，本身有高安氏動脈症，動脈炎症引起阻塞，曾中風，經內科安排入東區醫院內科病房，因為4月6日做過電腦掃瞄、胸腔不正常，疑有肺癌，入院檢測陽性，ct值約15，4月12日開始惡化，血液含氧量跌，X光有肺炎情況， 4月14日上午過身。

【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（15日）增946宗確診個案，是自2月10日以來首回落至三位數。多67人死亡，第五波疫情累計8,797人死亡，病死率升至0.748%，亦增加11宗輸入個案，其中4宗來自航班QR818，已觸及熔斷機制明天起要停飛香港7日。

【16:22】政府今日（15日）因應觀塘翠屏（北）邨翠桃樓的污水檢測病毒量，及相關確診個案，下午4時作出圍封強檢，目標明日（16日）上午10時「解封」。另外，任何於本月2日至15日逗離大廈逾兩小時人士，須於下周日（17日）前接受強檢。

【15:41】疫情逐漸放緩後，政府近日恢復向污水對病毒呈陽性大廈的住戶，派發快速測試套裝。政府今日（15日）表示，再有六個屋苑和屋邨污水呈陽性，而且病毒量較高，疑有隱形患者，當中有五個位於屯門區，包括御海灣、嘉悅半島和南浪海灣三個私樓屋苑，以及富健花園和山景邨。餘下的屋邨則是位於深水埗的海達邨，政府將向有關大廈派發合共15萬個快測。

【13:32】本港新冠肺炎疫情放緩，當局公布4月21日起逐步放寬社交距離措施。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）認為，放寬步伐算是進取，相信當中牽涉較多經濟因素，因不少場所已關閉多時。不過，近日接種率進一步提高，相信放寬防疫措施的風險相對減低。

+ 14

【12:08】本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案。港府昨日（14日）於元朗水邊圍邨湖水樓及大窩口尚文苑作出限制與檢測宣告，分別於今日（15日）早上8時及11時15分完成圍封行動。在大窩口尚文苑有728人接受檢測，當中發現19宗陽性檢測個案，陽性比率為2.6%，另有82戶在過程中沒人應門。

【11:34】林鄭月娥表示，就洪門宴事件，食環署是執法部門，已完成調查、已採取懲處，包括針對處所發傳票，所以整件事仍在司法程序，這個懲處是針對主人家、賓客無戴罩或無用安心出行都有發告票，無一位當日出席官員，除已辭職的官員，仍有紀律處分進行中，因為早前有另外兩位官員要接受公務員事務局及上司的警告。

【11:12】聶德權表示，下周二開疫苗到戶接種服務網上平台、設立查詢電話熱線，將上門打針服務涵蓋18區，有登記平台網址及熱線：5688 5234，下周二開始朝9晚8運作，呼籲70歲以上未打針長或因病患、殘疾不能外出打針人士聯絡，呼籲家人代作網上或電話登記。開放網上登記一周後展開接種，為期8周，每周4至5區作上門接種，4周作一循環，確保所有合資格的市民可適時有服務。會上門針二針科興，打針前醫護會先做簡單評估，登記人士可在打針前向醫護查詢，上門會接種打科興，因安排方便，復必泰要稀釋程序相對較複雜。不會等市民打來，採取「針搵人策略」，主動聯絡，鼓勵登記。

+ 10

【11:12】公務員事務局局長聶德權表示，擴大上門接種疫苗服務，下周二起開始登記疫苗到戶接種服務，3月30日開始圍封作試點，第二日為長者上門打科與疫苗，已完成13座大廈及為50人打針， 已收集個100登記。

【11:08】林鄭月娥表示，4.15日是全民國安教育日，2015通過國安法，國安法其中一個規定是每年4月25日的教育日，今年已是第7個全民國家安全教育日，亦是我作為特首籌辦的國安委員會第2個教育日，但疫情關係不能如去年舉辦實體活動，去年如研討會、各大部門開放日。今年線上形式進行，特別製5分鐘特備節目介紹國安概念，公務員學院有網上學習、兒童繪本、少族裔語言及港台製作節目，可到國家安全網站網站瀏覽。

【11:04】行政長官林鄭月娥表示，今日是復活節長假開始，再次呼籲市民享受假期時都要遵守防疫措施，建議出外戴防疫服務包內提供的KN95口罩，安全渡過長假，迎接4月21日首階段措施放寬社交距離措施，讓小朋友4月19日續步分批上課。

【10:52】第五波疫情繼續回落，政府宣布分階段放寬社交距離措施。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（15日）表示，單日確診數字有望在下周四（21日）回落至3位數，屆時將有條件放寬，但仍有機會出現輕度反彈。他認為，如個案出現兩三成增幅，當局須評估，需否暫停放寬措施。

▼復活節假期首日街市情況▼



+ 1

【10:28】政府下周四（21日）起重開晚市堂食及大部分表列處所，但派對房間仍要關閉。香港派對場地協會會長林漢然今日（15日）表示，政府推出「防疫抗疫基金」讓業界「應急」，但後期申請者苦等超過1、2個月仍未收到資助，涉及近200間派對房間，同時要繼續白交租，促請政府盡早發放資助。

【09:51】政府公布下周四（21日）起餐飲處所堂食放寬到晚上10時、二人一枱增加至四人。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今日（15日）表示，食肆員工要每三日接受一次快速檢測，增加經營者的經濟壓力，估計每月額外成本增加1千至3萬元。

一個老人家已經走咗喺到瞓住，員工同所有長者（院友）都好恐慌，嗰種恐懼無辦法形容，所有老友記都好擔心。 美景護老院院長張淑杰

【08:00】第五波疫情下，逾半死亡個案居於院舍。在土瓜灣的美景護老院，二樓大門旁有塊排板，寫著每個院友的名字。院友確診後不幸離世，名字會從排板除下。院長張淑杰望著板上的名字，慨嘆道：「一個月之內走咗23個老人家，入行以嚟都無遇過咁嘅情形。」



張淑杰指過去兩個多月，因為原地隔離，院友員工陸續染疫，有確診院友等不到救護車在院內離世，有染疫員工硬撐繼續帶病工作；院內無足夠的防疫物資，她四處張羅亦買不到，「𠵱家諗起嚟，好似發噩夢，好難諗到嗰一刻嘅情形，唔知點捱過嚟。」

▼美景護老院▼



【08:00】政府宣布放寬防疫措施，不少娛樂場所在下周四（21日）可重開，其中包括戲院，各位影迷終於有機會入戲院，有購票網站亦已可以預購下周四起的戲飛，並已有不少重量級西片會在下周起排隊上映。至於港產片，率先搶閘為由譚耀文、張繼聰等主演的《逃獄兄弟2》，將於4月28日全港上映，但原於新春及情人節上映的港產片，想睇就要等到8月。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



【01:29】警方於昨晚（14日）先後於荃灣及灣仔，破獲正在營業的派對房間及樓上酒吧，4名負責人、1名職員及1名顧客被捕，多名客人涉限聚令被罰款。

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



+ 6

▼健身室負人為4月21日重開做準備▼



▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



+ 2

▼4月14日 大窩口尚文苑圍封檢測▼



+ 1

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 56

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

