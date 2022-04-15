疫情．最新｜復活節4日長假開始多處人頭湧 下周四晚市堂食解禁
撰文：黃偉倫 林穎嫺 鍾妍 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 何瑞芬 李沛姿 馬煒傑 梁思行
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第五波新冠肺炎疫情日漸放緩，昨日（14日）增1,043宗確診個案，政府宣布4月21日放寬部份社交距離措施，今日（15日）踏入一連四天的復活節假期，各界預料各區都會有大批人潮外出遊玩。
昨日疫情報道總覽：
▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼
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▼4月14日 旺角倫敦大酒樓午市情況▼
一個老人家已經走咗喺到瞓住，員工同所有長者（院友）都好恐慌，嗰種恐懼無辦法形容，所有老友記都好擔心。
【08:00】第五波疫情下，逾半死亡個案居於院舍。在土瓜灣的美景護老院，二樓大門旁有塊排板，寫著每個院友的名字。院友確診後不幸離世，名字會從排板除下。院長張淑杰望著板上的名字，慨嘆道：「一個月之內走咗23個老人家，入行以嚟都無遇過咁嘅情形。」
張淑杰指過去兩個多月，因為原地隔離，院友員工陸續染疫，有確診院友等不到救護車在院內離世，有染疫員工硬撐繼續帶病工作；院內無足夠的防疫物資，她四處張羅亦買不到，「𠵱家諗起嚟，好似發噩夢，好難諗到嗰一刻嘅情形，唔知點捱過嚟。」
▼美景護老院▼
【08:00】政府宣布放寬防疫措施，不少娛樂場所在下周四（21日）可重開，其中包括戲院，各位影迷終於有機會入戲院，有購票網站亦已可以預購下周四起的戲飛，並已有不少重量級西片會在下周起排隊上映。不過，受限於電影檔期及周期性，想睇港產片就要等到8月。
▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼
【01:29】警方於昨晚（14日）先後於荃灣及灣仔，破獲正在營業的派對房間及樓上酒吧，4名負責人、1名職員及1名顧客被捕，多名客人涉限聚令被罰款。
食肆4.21起有晚市堂食 限桌令放寬至4人 健身室戲院美容院重開限聚令｜4.21起准4人聚會、撤跨家庭禁令 陳肇始籲復活假要克制戲院4.21重開 兩條件准設「可飲食場次」 顧客入場飲食要打三針美容院或4.21復業 業界稱停業逾百日期待已久 冀無須再做快測有波打無水游 部份康文署設施4.16可網上預約 泳灘燒烤場仍關閉旅遊業界期望首階般可重啟本地遊 5至6月重辦公海遊機會微
▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼
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一文看清放寬社交距離措施 4.21起有晚市堂食 戲院特設可飲食場海洋公園、迪士尼樂園4.21重開 須預約入場 身份證兩號碼享半價晚市重開｜4.21放寬措施 酒樓稱不受惠 冀母親節前可八人一枱本地遊｜員工須打3針 全團出發快測陰性可放寬至100人戲院重開｜田啟文：有得做生意係個開始 籲政府交代措施細節酒吧未能復業 業界料總損失數十億元 倡改領餐廳牌經營
▼健身室負人為4月21日重開做準備▼
▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼
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▼4月14日 大窩口尚文苑圍封檢測▼
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強制檢測｜涉海桃灣、嘉匯等40幢大廈 八屋邨連續兩日上榜觀塘四屋苑、沙田第一城共十座污水呈陽性 派約15萬個快速檢測包封區｜大窩口尚文苑、水邊圍邨湖水樓圍封強檢 料周五解封封區｜翠竹花園第十座、祥華邨祥裕樓解封 共揪出9宗陽性確診大廈｜總數微減至5763幢 One Homantin 大埔倚龍山莊等上榜
▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼
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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼
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