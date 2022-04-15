疫情．最新｜復活節4日長假開始多處人頭湧　下周四晚市堂食解禁

第五波新冠肺炎疫情日漸放緩，昨日（14日）增1,043宗確診個案，政府宣布4月21日放寬部份社交距離措施，今日（15日）踏入一連四天的復活節假期，各界預料各區都會有大批人潮外出遊玩。



昨日疫情報道總覽：



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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▼4月14日 旺角倫敦大酒樓午市情況▼



一個老人家已經走咗喺到瞓住，員工同所有長者（院友）都好恐慌，嗰種恐懼無辦法形容，所有老友記都好擔心。 美景護老院院長張淑杰

【08:00】第五波疫情下，逾半死亡個案居於院舍。在土瓜灣的美景護老院，二樓大門旁有塊排板，寫著每個院友的名字。院友確診後不幸離世，名字會從排板除下。院長張淑杰望著板上的名字，慨嘆道：「一個月之內走咗23個老人家，入行以嚟都無遇過咁嘅情形。」



張淑杰指過去兩個多月，因為原地隔離，院友員工陸續染疫，有確診院友等不到救護車在院內離世，有染疫員工硬撐繼續帶病工作；院內無足夠的防疫物資，她四處張羅亦買不到，「𠵱家諗起嚟，好似發噩夢，好難諗到嗰一刻嘅情形，唔知點捱過嚟。」

▼美景護老院▼



【08:00】政府宣布放寬防疫措施，不少娛樂場所在下周四（21日）可重開，其中包括戲院，各位影迷終於有機會入戲院，有購票網站亦已可以預購下周四起的戲飛，並已有不少重量級西片會在下周起排隊上映。不過，受限於電影檔期及周期性，想睇港產片就要等到8月。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



【01:29】警方於昨晚（14日）先後於荃灣及灣仔，破獲正在營業的派對房間及樓上酒吧，4名負責人、1名職員及1名顧客被捕，多名客人涉限聚令被罰款。

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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▼健身室負人為4月21日重開做準備▼



▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



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▼4月14日 大窩口尚文苑圍封檢測▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

