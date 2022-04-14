復課｜教育局向領綜援或書簿津貼學生派30快測包　各校600份備用

香港將於復活假期後分階段復課，所有教職員及學生均需在回校前完成一次快速檢測。教育局今日（14日）宣布，會透過學校將快速測試包分派給有經濟需要的學生，每名領取綜援或學校書簿津貼的學生可獲發30份快測包，預計可使用至5月底。



另外，教育局亦會為每所學校額外提供600份快測包，讓學校調配分發作應急之用。政府則會於5月下旬按疫情發展考慮會否調整每日進行快測的安排。



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教育局今日宣布，將會透過學校將快測包分派予有經濟需要的學生，包括領取綜援、學校書簿津貼計劃全額及半額津貼的學生，受惠學生可獲30份快測包，以供他們使用至5底。

另外，教育局會為每所學校（包括特殊學校）額外提供600份快測包，讓學校調配分發及作應急之用，亦可供予非領取綜援、學校書簿津貼計劃全額及半額津貼，又有確切需要的學生；而提供寄宿服務的特殊學校，教育局會為局方資助的宿舍部提供600份快測包，亦會為每位宿生提供42份快測包。

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承辦商將於復活節假期後開始派送快測包到學校，涉及約1,800所中小學及幼稚園，預計於4月底完成派送，局方又呼籲校方謹慎安排分發快測包予有經濟需要學生，以免產生標籤效應。而政府則會於5月下旬按疫情發展考慮會否調整每日進行快測的安排。