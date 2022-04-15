水邊圍邨湖水樓今早解封 揪八宗陽性個案 70戶無應門
撰文：黃金棋
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本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案。港府昨日（14日）於元朗水邊圍邨湖水樓作出限制與檢測宣告，今日（15日）早上8時完成圍封行動。行動中共有約500人接受檢測，當中共發現八宗陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，陽性比率為1.6%。
當局又指，在大廈內派員到訪約440戶，當中70戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
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當局表示，自昨日下午4時30分起限制在元朗水邊圍邨湖水樓進行圍封行動，大廈內受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。
政府今日早上約8時完成強制檢測行動，並正在大廈內進行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測。當局表示，大廈內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。
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就發現的八宗陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，政府指將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
政府又重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。
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