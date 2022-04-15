疫情｜增946確診　逾兩個月來首跌破千　料明日無林鄭記者會

本港今日（15日）公布新增946宗新冠病毒陽性個案，為逾兩個月以來首度跌穿1000宗，跌至三位數。行政長官林鄭月娥早前已預告，確診個案跌至三位數，將不再設抗疫記者會，料明日早上11點，將不會見到林鄭。

第五波疫情爆發以來，累計有逾1,183,653宗個案。在今日新增個案當中，有11宗屬輸入個案，當中8宗是昨抵港人士、3宗是早前抵港人士。



增946宗個案 逾兩個月終回落至三位數

今日公布新增的946宗個案，經歷逾兩個月，新增個案數字終回落至三位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日有471宗核酸陽性個案，及475宗快速測試陽性個案。

▼4月15日 疫情記者會▼



第五波疫情累計逾118萬宗個案

第五波疫情爆發以來，累計有逾1,183,653宗個案，當中741708宗為核酸檢測陽性、及441945宗為快速測試陽性。

▼4月15日 復活節長假首天市民到戶外享受陽光▼



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增11宗輸入個案 航班QR818須溶斷

張竹君續指，今日新增個案中，有11宗輸入個案，包括8宗為昨日抵港人士，涉及5個航班，另外3宗則為早前抵港人士。張表示，卡塔爾航空營運、由多哈飛抵本港的QR818航班，已有4人確診，已觸碰溶斷機制，須在4月16日至22日熔斷。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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張竹君亦提醒市民，在復活節長假，市面人流多會有一定風險，希望市民要盡量小心，出外要戴好口罩，但坦言戴口罩亦有機會傳播，「（疫苗）始終有機會反彈」，若去過高危地方，要多做檢測。

▼4.15 復活節假期首日街市情況▼

