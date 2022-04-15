復活節｜港男擲3,000元到半島酒店為女友慶生︰未通關頂住先

疫情關係港人末能於假日外遊，不少人選擇到酒店staycation。今日（15日）是一連4天復活節長假的第一日，記者到尖東一帶酒店視察，在疫情放緩情況下，不少人選擇到酒店staycation「宅度假」。

有市民表示，趁女友生日適逢假期，花3,000多元到半島酒店慶祝，當短暫度假。有家長指小朋友長時間留在家中，一家大細到酒店staycation解悶。



記者下午到尖東一帶酒店觀察，半島酒店及喜來登酒店的大堂，雖未見大排長龍登記入住的情況，但不時都會有市民到櫃檯登記，當中以年輕情侶為主，亦不時有家長帶同小朋友到酒店「宅度假」 。

吳先生與女友到半島酒店staycation，吳說，主要目的是為女友慶祝生日，「當度假囉，依家冇得去旅行」。他於兩星期前花3,000多元，預約今晚半島酒店房間連早晚餐套票，吳先生認為以半島酒店的質素而言，3,000多元一晚是可以接受，同時他們亦自備生日蛋糕於今晚慶祝。

對於部份社交距離措施即將放寬，吳先生與女友均表示，最期待戲院重開，因有不少電影想看。吳先生亦期待主題公園重開，「本身買咗全年飛，跟住停咗好耐」，希望可盡快通關，「我諗全香港人都等咗好耐」，指通關後將到亞洲其他國家旅行。

姚先生亦於今日帶同小朋友到喜來登酒店staycation，他在假期前數日才訂房，一家人一晚住宿連餐飲價錢約1,500元左右，「價錢都ok啦，冇得去旅行頂住先」。姚先生表示，剛完成入住手續，打算帶同小朋友到尖沙嘴海傍「行下睇下」消磨時間。