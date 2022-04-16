疫情・最新｜增794宗確診　多41宗死亡　病死率升至0.75%

確診個案連續第二日跌至三位數，今日（16日）增794宗確診個案，其中12宗為輸入，多41宗死亡個案，第五波疫情累計8897人死亡，病死率升至0.75%。



【16:54】本港第五波疫情確診個案回落，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布昨日（15日）確診大廈名單，過去14日共有5,166幢大廈出現確診者，比前一日減少47幢。在18區中，以沙田區疫情最嚴峻，共有476幢大廈出現確診者，其次為元朗有439幢上榜。

【16:53】近日有港人因檢測結果不確定未能過關，張竹君表示，結果不確定一般來說即可能是CT值好高，可能之前感染了已不知道，可能是復陽、初期感染，再慢慢跌，都不是陰性個案。

【16:46】醫院管理局總行政經理李立業表示，有三宗較年輕死亡個案：

1)57歲男病人打了2針科興，有長期病患，去年曾中風，有免疫系統引起的血小板缺乏症在2月22日經律敦治醫院入院，當時神志迷糊、發燒，身體多處瘀，發覺血小板低，入院後中風情況有惡化跡象、多了水腫、需要反覆轉院在內科及深切治療部留醫，主要因昏迷程度及清醒程度有變，為保護氣道曾插喉；4月10日檢測陽性，延至4月15日離世，有機會屬院內感染

2)44歲女病人，有長期病，無打針記錄，心臟病及腎病，要洗肚，3月24日下午仁濟醫院入院，有氣促，入院後檢測陽性，繼續治療但持續惡化，4月15日過身

3)55歲男病人，長期病患，已打一針復必泰，有肺癌擴散，3月14日經瑪麗醫院入院，有氣促、心跳快、有肺積水，4月2日檢測陽性，有處方瑞德西維及類固醇藥物， 4月16日下午過身，相信都是院內感染

【16:35】確診個案連續第二日跌至三位數，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（16日）增794宗確診個案，其中12宗為輸入，多41宗死亡個案，第五波疫情累計8897人死亡，病死率升至0.75%。

【16:08】政府今午4時（16日）圍封葵涌葵康苑葵明閣，居民及相關人士需留在其處所及接受強制檢測，預計行動明午1時完成。

▼4.16 復活節長假第二日 趁著緩情緩和大批市民到長洲遊玩▼



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【15:43】政府今日（16日）公布，有11個屋苑有大廈涉及污水樣本呈陽性，並派發快速測試包予居民作自行檢測。西貢區分別有七個屋苑上榜，包括將軍澳區豪宅Monterey、Savannah，以及怡明邨、海翩滙、善明邨、雍明苑及寶盈花園。另外，大埔區亦有四個屋苑上榜，涉及明雅苑、新興花園、怡雅苑及富善邨。當區的民政事務處會向居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包。

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【11:24】隨著第五波疫情發展漸趨穩定，昨日(15日)確診數字更回落至三位數水平。醫管局行政總裁高拔陞今日（16日）接受電視台訪問時表示，不排除疫情有反彈風險，醫管局需預先做好準備。高又認為，學童即將復課，擔心下一波疫情對孩童影響更大，需要指定應對方案，不排除增設更多指定醫院或設施。

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【10:47】下周二起學校逐步復課，恢復面授課堂，校園防疫成為近日焦點。香港兒科醫學會會長、香港大學醫學院兒童及青少年科學系副教授葉柏強今早（16日）在電台節目表示，現時小學生的疫苗接種率僅約6成，幼稚園學生更不足5成，呼籲家長盡快安排子女打針。

【10:42】政府4月21日起逐步放寬社交距離措施，體育場所、健身中心、美容院、主題公園及戲院等率先重開，食肆恢復晚市堂食至晚上10時，可4人一枱。食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）表示，今次是逐步、有序和分階段放寬社交距離措施，按目前疫苗接種率，平衡公共衞生風險及經濟發展需要後，認為整體風險可控。

【10:00】觀塘翠屏（北）邨翠桃樓昨日圍封強檢，今早完成行動解封，其間約1010人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心跟進。另外，曾政府派員到訪819戶，當中約240戶在過程中沒人應門。

▼4月15日觀塘翠屏邨翠桃樓封區。▼



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▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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▼4.15 復活節長假首天市民到戶外享受陽光▼



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▼4.15 復活節假期首日街市情況▼



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▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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▼健身室負人為4月21日重開做準備▼

