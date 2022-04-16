疫情・最新｜葵涌葵康苑葵明閣今午圍封強檢　料行動明午1時完成

昨日（15日）增946宗確診個案，自2月10日以來首回落至三位數，每朝11點的林鄭記者會因而取消，40大廈納入強制檢測。

今日是復活節假期第二日，康文署預告會加強社交距離措施的執法。



【16:08】政府今午4時（16日）圍封葵涌葵康苑葵明閣，居民及相關人士需留在其處所及接受強制檢測，預計行動明午1時完成。

【15:43】政府今日（16日）公布，有11個屋苑有大廈涉及污水樣本呈陽性，並派發快速測試包予居民作自行檢測。西貢區分別有七個屋苑上榜，包括將軍澳區豪宅Monterey、Savannah，以及怡明邨、海翩滙、善明邨、雍明苑及寶盈花園。另外，大埔區亦有四個屋苑上榜，涉及明雅苑、新興花園、怡雅苑及富善邨。當區的民政事務處會向居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包。

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【11:24】隨著第五波疫情發展漸趨穩定，昨日(15日)確診數字更回落至三位數水平。醫管局行政總裁高拔陞今日（16日）接受電視台訪問時表示，不排除疫情有反彈風險，醫管局需預先做好準備。高又認為，學童即將復課，擔心下一波疫情對孩童影響更大，需要指定應對方案，不排除增設更多指定醫院或設施。

【10:47】下周二起學校逐步復課，恢復面授課堂，校園防疫成為近日焦點。香港兒科醫學會會長、香港大學醫學院兒童及青少年科學系副教授葉柏強今早（16日）在電台節目表示，現時小學生的疫苗接種率僅約6成，幼稚園學生更不足5成，呼籲家長盡快安排子女打針。

【10:42】政府4月21日起逐步放寬社交距離措施，體育場所、健身中心、美容院、主題公園及戲院等率先重開，食肆恢復晚市堂食至晚上10時，可4人一枱。食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）表示，今次是逐步、有序和分階段放寬社交距離措施，按目前疫苗接種率，平衡公共衞生風險及經濟發展需要後，認為整體風險可控。

【10:00】觀塘翠屏（北）邨翠桃樓昨日圍封強檢，今早完成行動解封，其間約1010人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心跟進。另外，曾政府派員到訪819戶，當中約240戶在過程中沒人應門。

▼4月15日觀塘翠屏邨翠桃樓封區。▼



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▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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▼4.15 復活節長假首天市民到戶外享受陽光▼



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▼4.15 復活節假期首日街市情況▼



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▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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▼健身室負人為4月21日重開做準備▼

