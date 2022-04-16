疫情・最新｜觀塘翠屏（北）邨翠桃樓解封 發現9宗陽性個案
撰文：馬煒傑 林穎嫺 鍾妍 黃金棋 梁思行 江麗盈 何瑞芬 李沛姿 房曉彤
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昨日（15日）增946宗確診個案，自2月10日以來首回落至三位數，每朝11點的林鄭記者會因而取消，40大廈納入強制檢測。
今日是復活節假期第二日，康文署預告會加強社交距離措施的執法。
【10:00】觀塘翠屏（北）邨翠桃樓昨日圍封強檢，今早完成行動解封，其間約1010人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心跟進。另外，曾政府派員到訪819戶，當中約240戶在過程中沒人應門。
▼4月15日觀塘翠屏邨翠桃樓封區。▼
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▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼
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▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼
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▼4.15 復活節長假首天市民到戶外享受陽光▼
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▼4.15 復活節假期首日街市情況▼
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▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼
▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼
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