疫情・最新｜觀塘翠屏（北）邨翠桃樓解封　發現9宗陽性個案

撰文：馬煒傑 林穎嫺 鍾妍 黃金棋 梁思行 江麗盈 何瑞芬 李沛姿 房曉彤
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昨日（15日）增946宗確診個案，自2月10日以來首回落至三位數，每朝11點的林鄭記者會因而取消，40大廈納入強制檢測。
今日是復活節假期第二日，康文署預告會加強社交距離措施的執法。

【10:00】觀塘翠屏（北）邨翠桃樓昨日圍封強檢，今早完成行動解封，其間約1010人士接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心跟進。另外，曾政府派員到訪819戶，當中約240戶在過程中沒人應門。

▼4月15日觀塘翠屏邨翠桃樓封區。▼

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口岸檢測結果「不確定」被拒出境　苦主達數十人　職員諷社會的錯強制檢測｜涉太古城、海怡半島等40幢大廈　鳳德邨連續三日上榜《幻愛》放映會11人獲撤控限聚令　導演周冠威：不要放棄追求公義

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼

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消費券｜掌舖辦直播市集Tap&Go推回贈　WeChat Pay搭鐵可自動扣券復活節｜長假首日發四張口罩令告票　康文署預告假期加強巡邏疫情｜新巴城巴4.19學校線重啟　4.21起恢復20線服務　7線仍暫停復活節｜長假首日市民報復式消費　有人或用盡消費券　店舖現人龍

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

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復活節｜港男擲3000元到半島酒店為女友慶生︰未通關頂住先疫苗｜新加坡國家傳染病中心：接種科興重症風險高復必泰五倍張竹君：人群感染風險雖降　料二三百萬人未染疫　 籲戴好口罩增67死　第五波累計8,856人亡　59歲疑肺癌女患者曾服新冠口服藥疫情｜增946確診　逾兩個月來首跌破千　明日起無林鄭記者會

▼4.15 復活節長假首天市民到戶外享受陽光▼

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封區｜觀塘翠屏北邨翠桃樓圍封強檢至明早　曾逗留人士周日前檢測增六屋苑污水陽性　屯門重災涉御海灣、嘉悅半島　派15萬個快測包復活節長假首日到處人頭湧湧　街市檔販都受惠：派錢多咗人買嘢

▼4.15 復活節假期首日街市情況▼

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▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼

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▼健身室負人為4月21日重開做準備▼

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