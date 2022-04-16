港大專家擔心復課後風險增　提醒家長感染Omicron「唔講得笑」

下周二起學校逐步復課，恢復面授課堂，校園防疫成為近日焦點。香港兒科醫學會會長、香港大學醫學院兒童及青少年科學系副教授葉柏強今早（16日）在電台節目表示，現時小學生的疫苗接種率僅約6成，幼稚園學生更不足5成，呼籲家長盡快安排子女打針。

他又指，不少人誤會新冠病毒對兒童殺傷力不大，但其實已有數宗兒童死亡個案，目前亦有數十名重症兒童仍留醫，大部分為未完成接種疫苗，形容Omicron變種病毒「唔講得笑」，預計下周復課後風險增加，呼籲兒童要盡快打針，



▼教育局公布學校4.19起逐步復課▼



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葉柏強表示，本港兒童染疫情況不能與歐美比較，因為本港在第一至四波疫情的預防措施做得較好，故兒童個案較少，直到今年3月初第五波高峰期，才有大量的小朋友染病，情況令人關注。

第五波兒童患者眾多，葉柏強稱，有打針的幼兒感染後，一般在3至4日康復，但無打針小朋友出現病毒繁殖速度快、病毒量高的情況，甚至有患者在康復後3至4星期，出現多系統發炎症，即多個器官發炎，包括腦部及腎臟等，要送深切治療部留醫，有患者需插喉或用強心針，亦關注日後會否引發長期及嚴重後遺症，包括影響兒童的心肺功能及活動能力等。

葉柏強提醒家長不要低估感染Omicron對兒童的殺傷力。（資料圖片／黃文軒攝）

葉柏強指，兒童染疫後較常出現喉嚨痛，氣管水腫、收窄，導致嘶哮症，在入院求醫的兒童中，有約1成半有抽筋症狀，亦有機會出現嚴重腦炎，在2至4日內情況轉差離世，提醒家長一旦發現子女抽筋、神志不清及有嘔吐等，要立即求醫。

▼4月15日觀塘翠屏邨翠桃樓封區。▼



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不少孕婦抗拒打針，葉柏強稱，無打針的孕婦一旦確診，或會影響胎兒，導致嬰兒出生後有後遺症，他指，在懷孕中後期接種疫苗，能透過胎盤及日後喂哺母乳，為嬰兒提供免疫保護。