封區｜葵涌葵康苑葵明閣圍封強檢　料周日下午1時解封

政府今日（16日）因應葵涌葵康苑葵明閣的污水檢測病毒量，及相關確診個案，下午4時作出圍封強檢，目標明日（17日）下午1時「解封」。另外，任何於本月3日至16日逗離大廈逾兩小時人士，須於下周一（18日）前接受強檢。



政府今日表示，根據污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就葵涌葵康苑葵明閣，作出限制與檢測宣告，但不包括葵康苑辦事處。

政府今日（16日）因應葵涌葵康苑葵明閣的污水檢測病毒量，及相關確診個案，下午4時作出圍封強檢。（政府新聞處）

政府下午4時起限制葵涌指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，政府目標是在明日（17日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



+ 5

受檢居民今晚9時前要接受強檢

政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，葵康苑葵明閣受檢人士，須分別於今日晚上9時前接受檢測。而三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。政府設立熱線電話6829 8664，由今日下午4時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。

另外，任何4月3日至16日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月18日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼4月15日 觀塘翠屏邨翠桃樓圍封檢測▼

