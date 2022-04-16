屯門藍地擬建公路直通天水圍西　或干擾鄰近雀鳥及重要價值植物

土木工程拓展署日前提交藍地東北發展環境影響評估研究概要申請，文件中指，當局計劃興建一條直通道路，由藍地交匯處及富泰邨一帶，連接至天水圍西交匯處。

當局又指視乎該工程項目的研究結果，或會建議於發展範圍的岩洞部份建設污水處理廠。不過當局預計興建污水處理廠的位置位於自然保育區內，工程亦可能直接影響有重要存護價值的植物物種，例如豬籠草等；而雀鳥則或撞到公路的隔音屏障，因而對雀鳥造成干擾。



當局計劃興建一條直通道路，由藍地交匯處及富泰邨一帶，連接至天水圍西交匯處。（申請文件截圖）

2015年《施政報告》中提到政府會展開藍地石礦場及其鄰近地區的初步土地用途研究。根據土木工程拓展署提交的環評研究概要申請，工程項目包括位於藍地東北的三幅用地，發展範圍將作公營房屋、特殊工業如新界西北廢物轉運站重置及社區設施等發展，發展範圍面積約為32公頃。

申請文件中又指，當局計劃發展範圍內興建接駁道路網絡，包括一條直通道路貫穿南北，連接發展範圍至南面的青山公路藍地段，以及北面的天水圍西交匯處。

當局又表示，或會建議於發展範圍的岩洞部份建設污水處理廠，污水處理能力初步設計為超過每天8,000立方米的平均旱季流量。而該污水處理廠可能位於規劃中的住宅區200米範圍內，並在自然保育區內。

政府計劃在屯門藍地新慶路及康寶路兩幅土地，興建大型公營房屋。（資料圖片／蔡正邦攝）

當局預料，在施工階段建築活動所產生的塵埃可能會對空氣質素造成影響，包括工地平整、為潛在岩洞發展進行的鑽探和爆破等。另外，項目範圍內或鄰郊地區的生境包括天然水道及農地，大部份位於綠化地帶內；當局又強調，項目範圍不會佔用大欖郊野公園。而在洪水橋麗珊園對出明渠旁邊，有一個於2021年記錄到的鷺鳥林。

人為光線、建築噪音及震動等或對生境及野生生物造成干擾，文件指，興建潛在岩洞發展時，亦可能對自然保育區及鄰近的大欖郊野公園造成干擾。另外，雀鳥可能碰撞到公路上的隔音屏障，因而對雀鳥造成干擾。

當局強調，會盡可能研究替代工程方案或走線，以及提供緩衝區，工程亦應盡量避免及減少生境分裂及對自然生境和水道不必要的破壞。至於無法避免受影響的有重要存護價值的物種，如土沉香及豬籠草等，則或會移植或遷移。工程亦會採用雀鳥友善設計，以盡量減少雀鳥碰撞隔音屏障的風險。