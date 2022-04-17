疫情・最新｜復活節長假第三日郊區逼爆 政府部門加強限聚令執法
撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟 雲嘉晉 姚超雯
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今日（17日）是復活節假期第三日，本港確診個案連續第二日跌至三位數，昨日（16日）增794宗確診個案，雖然政府多次呼籲市民假期減少外出及聚會，但一連兩日多區、特別是郊外與離島持續逼爆，當局加強限聚令、口罩令巡查和執法。
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