疫情・最新｜復活節長假離島逼爆　清河邨清平樓解封發現11宗確診

撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟 雲嘉晉 姚超雯
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今日（17日）是復活節假期第三日，本港確診個案連續第二日跌至三位數，昨日（16日）增794宗確診個案，雖然政府多次呼籲市民假期減少外出及聚會，但一連兩日多區、特別是郊外與離島持續逼爆，當局加強限聚令、口罩令巡查和執法。

疫情｜增41宗死亡　兩名57歲及55歲長期病男患者　院內感染後不治疫情｜增794宗確診　連續兩日維持三位數水平　病死率升至0.75%放寬限聚｜無硬指標判斷何為嚴重反彈　醫管局將檢視剩餘病床容量封區｜葵康苑葵明閣、清河邨清平樓圍封強檢　料周日下午1時解封將軍澳豪宅Monterey、Savannah污水陽性　西貢、大埔共11屋苑上榜

▼4.16 復活節長假第二日 趁著緩情緩和大批市民到長洲遊玩▼

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復活節｜食環檢控十餐廳違反防疫規例　漁護署巡郊野、查非法露營復活節｜長洲逼爆　居民搭船上班求醫難　專用座建議遭政府否決復活節｜長洲渡輪多班爆滿　處處水泄不通　市區遊客當出埠解悶高拔陞：不排除疫情反彈　醫管局需提前為下一波準備　增指定醫院復活節｜長假首日發四張口罩令告票　康文署預告假期加強巡邏

▼4.16 衞生防護中心疫情記者會▼

確診大廈｜5166幢全名單　昨增105幢　涉將軍澳晉海、東港城等港大專家擔心復課後風險增　提醒家長感染Omicron「唔係講笑」封區｜觀塘翠屏（北）邨翠桃樓今早解封　揪出9宗確診口岸檢測結果「不確定」被拒出境　苦主達數十人　職員諷社會的錯強制檢測｜涉豪宅龍譽等40幢大廈　太古城及海怡半島連續上榜
MIRROR｜姜濤後援會4.30請全港免費搭電車　為偶像慶生兼送正能量

【14:30】人氣男團MIRROR成員姜濤4月30日23歲生日，一眾「姜糖」為偶像慶祝生日，以「姜濤香港後援會」名義於4月30日當天「包起」全線電車，當日全港市民坐電車毋須付費。後援會表示，希望在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量，並為偶像送上別出心裁生日禮物。

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何文田皓畋、ONE HOMANTIN等13屋苑污水陽性　17萬人獲派快測包

【13:55】政府表示，黃大仙及九龍城區共13個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會其居民、清潔工和物業管理員工派發共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。當中包括One Homantin、何文田邨及皓畋等7個何文田屋苑。

▼13個屋苑污水檢測結果呈陽性　居民等獲派快測包▼

【13:36】上水清河邨清平樓解封，圍封其間有1,684人接受檢測，當中共發現11宗陽性檢測個案，確診比率約為0.65%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

確診大廈｜共5068幢　西半山寶翠園、寶馬山賽西湖大廈等豪宅上榜

【12:25】疫情呈回穩之勢，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布昨日（16日）確診大廈名單，過去14日有5,068幢大廈曾出現確診者，比前一日減少98幢。十八區中，繼續以沙田區疫情最嚴峻，有511幢大廈出現確診者，之後為元朗及觀塘，各有439及414幢上榜。新增大廈方面，昨有119幢大廈新上榜，包括湯田名城2期2座、馬鞍山迎海1期11座、深水埗匯璽3A座、薄扶林寶翠園1座及寶馬山賽西湖大廈2座及15座等。

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有組織稱受疫情影響　夫婦子女被困在家現爭拗　有家庭發生家暴

【10:30】亞洲區家庭研究聯盟主席、前社會福利署副署長朱楊珀瑜表示，受新冠疫情影響，有夫婦、子女之間出現問題，甚至發生家暴。此外，安老院是今次疫情重災區，亦有不少長者離世，被問及今波疫情後政府是否應檢討，朱楊珀瑜表示贊成，又稱面對危機時需運用酌情權，不應等指定後才行動。

封區｜葵康苑葵明閣、清河邨清平樓解封　揪14宗確診　比率約0.6%

【09:30】葵涌葵康苑葵明閣解封，圍封行動中，約755名身處「受限區域」內人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

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▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼

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疫情｜新巴城巴4.19學校線重啟　4.21起恢復20線服務　7線仍暫停疫苗｜新加坡國家傳染病中心：接種科興重症風險高復必泰五倍張竹君：人群感染風險雖降　料二三百萬人未染疫　 籲戴好口罩許樹昌料本港有400萬人帶抗體　憂復活節長假後疫情反彈
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