疫情・最新｜復活節長假離島逼爆　清河邨清平樓解封發現11宗確診

今日（17日）是復活節假期第三日，本港確診個案連續第二日跌至三位數，昨日（16日）增794宗確診個案，雖然政府多次呼籲市民假期減少外出及聚會，但一連兩日多區、特別是郊外與離島持續逼爆，當局加強限聚令、口罩令巡查和執法。



▼4.16 復活節長假第二日 趁著緩情緩和大批市民到長洲遊玩▼



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▼4.16 衞生防護中心疫情記者會▼



【14:30】人氣男團MIRROR成員姜濤4月30日23歲生日，一眾「姜糖」為偶像慶祝生日，以「姜濤香港後援會」名義於4月30日當天「包起」全線電車，當日全港市民坐電車毋須付費。後援會表示，希望在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量，並為偶像送上別出心裁生日禮物。

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【13:55】政府表示，黃大仙及九龍城區共13個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會其居民、清潔工和物業管理員工派發共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。當中包括One Homantin、何文田邨及皓畋等7個何文田屋苑。

▼13個屋苑污水檢測結果呈陽性 居民等獲派快測包▼



【13:36】上水清河邨清平樓解封，圍封其間有1,684人接受檢測，當中共發現11宗陽性檢測個案，確診比率約為0.65%，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【12:25】疫情呈回穩之勢，確診大廈數目亦漸減。衞生防護中心公布昨日（16日）確診大廈名單，過去14日有5,068幢大廈曾出現確診者，比前一日減少98幢。十八區中，繼續以沙田區疫情最嚴峻，有511幢大廈出現確診者，之後為元朗及觀塘，各有439及414幢上榜。新增大廈方面，昨有119幢大廈新上榜，包括湯田名城2期2座、馬鞍山迎海1期11座、深水埗匯璽3A座、薄扶林寶翠園1座及寶馬山賽西湖大廈2座及15座等。

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【10:30】亞洲區家庭研究聯盟主席、前社會福利署副署長朱楊珀瑜表示，受新冠疫情影響，有夫婦、子女之間出現問題，甚至發生家暴。此外，安老院是今次疫情重災區，亦有不少長者離世，被問及今波疫情後政府是否應檢討，朱楊珀瑜表示贊成，又稱面對危機時需運用酌情權，不應等指定後才行動。

【09:30】葵涌葵康苑葵明閣解封，圍封行動中，約755名身處「受限區域」內人士接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼

