市民繼續到離島郊遊　大澳車站小食店大排長龍

今日是復活節長假「尾二」一日，不少市民抓緊假期的尾巴，與親朋戚友外出遊玩，離島地區及泳灘皆是熱門地點。今（17日）午東涌巴士站內繼續大排長龍，前往大澳的候車隊伍「打哂蛇餅」，不過，記者入大澳視察，場面卻未如長洲般「墟冚」。



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今午12時，東涌11號巴士站的候車人龍幾乎圍繞整着巴士站「兜一個大圈」，候車市民普遍與家人同行，隨身帶備一兩食乾糧，有些更穿着完整的行登山裝備，或是為露營作準備。

到下午3時許，大澳現場卻未現長洲般水洩不通的情景。記者走了一圈，除了馳名的小食店外排滿遊人和部份市民聚在「打卡點」拍照外，在大街上行走仍能暢通無阻，更能保持1.5米的社交距離。

市民陳小姐表示自己「已經好耐無嚟」，趁着假期未完，來重遊大澳，一嚐出名的小食如「大墨魚」。（鄭子峰攝）

市民陳小姐表示自己「已經好耐無嚟」，趁着假期未完，來重遊大澳，一嚐出名的小食如「大墨魚」。她又指，自己「頭先由下長沙過嚟」，並未有購物，且留意到街上仍有不少人，打算再逛一會便離開。

鄰近東涌往大澳巴士站的商場東薈城則未見人潮，即使場內不少商舖正在減價，亦未見市民瘋狂掃貨的情況。市民張先生今早7時與兩位友人登山，登山後前來閒逛。「今日玩完，聽日最後一日休息。」他表示與朋友是「分開行」，雖趁假期外遊，仍不忘謹守社交距離措施。

市民張先生今早7時與兩位友人登山，登山後前來閒逛。（鄭子峰攝）

張先生指自己未有購物，但友人逛了一會便已使用消費券「佢買咗一個背囊」。

大人有娛樂活動，小朋友亦「唔執輸」。8人同行到酒店玩一天的余小朋友表示，自己趁假期與家人遊玩，「分四間房」，不擔人違反二人限聚令。

余小朋友表示，自己趁假期與家人遊玩，「分四間房」，不擔人違反二人限聚令。（鄭子峰攝）

疫情無減市民狂歡的意欲，加上氣溫回暖不少人選擇到沙灘玩水上活動，感受海風的清勁。記者下午到長沙泳灘視察，發現泳灘內人頭湧湧，沙灘上舖滿竹蓆和搭滿帳篷。有人到海上滑浪，亦有人留在沙灘蓆上野餐。

泳灘上不難見到一家幾口共享天倫，其中跟父母和妹妹同行的楊小朋友說：「同妹妹用沙整蛋糕」，臨近假期完結，自己要與妹妹好好享樂一番。下午大約5時許，市民開始乘車返回市區，現場所見同一時間約有20多位遊客候車，惟大嶼山巴士班次頻密，約3分鐘一班，乘客不需等候太久。

跟父母和妹妹同行的楊小朋友說：「同妹妹用沙整蛋糕」，臨近假期完結，自己要與妹妹好好享樂一番。（鄭子峰攝）

政府早前宣布21日（周四）放寬社交距離措施，將公眾地方群組聚集人數由最多兩人增至四人，惟公眾泳灘和游泳池、水上活動中心、燒烤場等部分康樂設施首階段暫不開放。

▼4.16 復活節長假第二日 趁著緩情緩和大批市民到長洲遊玩▼

