疫情．最新｜復活節假連續兩日確診數僅700宗　衞生署料或有反彈

復活節長假今日（18日）踏入最後一天，本港過往三日確診個案均跌至三位數，昨（17日）增747宗確診個案，為三日來最低。



本周有多項「復常」措施實行，其中周二（19日）小學首階段復課；食肆晚市恢復堂食、限聚令由2人增至4人、戲院等場所重開，將於本周四（21日）生效；DSE中學文憑試主科本周五（22日）開考。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，放寬社交距離措施後，確診數字或反彈。



昨日疫情新聞總覽：



【11:25】港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日在電台節目中指，預料本港疫情正向好，雖然復活節假期後或有輕微反彈，但相信整體疫情會慢慢回落。不過他坦言，日後本港仍會有確診病人，相信只要有足夠疫苗接種率及感染控制措施，便不應太擔心。他又形容「清零」很困難，亦可能對經濟構成影響。

此外，科興及國藥集團中國生物早前公布針對Omicron變種新冠病毒的滅活疫苗獲批准在港展開臨牀研究，孔繁毅表示，將會招募1,800人作臨床研究，已接種復必泰及科興2至3針的人士將分別佔半。他又指無論是否曾接種滅活疫苗的人士都可注射加強劑，將來可能每年冬天都要接種加強劑。

【10:59】上水清河邨清潤樓解封，1,735名身處「受限區域」內人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月17日 工聯會向學童派快測包▼



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【10:15】醫管局接獲15宗涉及「多系統發炎綜合症」的報告，當中部分染疫兒童情況嚴重，甚至需要入住深切治療部。香港兒科醫學會會長葉柏強今日在電台節目中指，「多系統性炎症」會在感染後約2至6周後發生，故預計可能會有更多個案，甚至有死亡風險。

他又指，Omicron只要近距離接觸，例如在同一班房上課等，均有機會出現空氣傳播，故復課後傳染的機會非常高。他強調，本港提供的兩款新冠疫苗都安全有效，故呼籲家長應盡快安排子女接種。

【09:45】昨日（17日）圍封強檢的慈雲山慈正邨正德樓今早解封，行動其間約1,070名居民受檢，當中發現五宗陽性個案，確診率僅約0.5%。此外，粉嶺榮福中心第1座亦於上午解封，並發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測不確定個案，中招率佔受檢居民的0.5%。

▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



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【08:00】學校將於明日（19日）逐步恢復面授課堂，不少學校都忙著準備，位於青衣的荃灣商會學校亦不例外，高小學生率先在明日重返校園。復課前，校工都忙於在課室及操場等進行大清潔；教職員則已編訂每日體溫及快測結果紀錄表，供學生及家長使用；有心人士亦前來學校捐贈快測包。

校長周劍豪表示，已備存逾千枝快測，可派予有需要學童；即使學生忘卻做快測，學校亦已預留地方讓學生補做快測。他相信，學校原有的措施加上每日快測，能讓家長更安心讓子女回校上課。

𠵱家疫情稍為緩和咗啲，都係應該要返學，做多少少嘢野，或者我哋同家長一齊去跨過呢個可能有少少危險嘅心理障礙，我都覺得值得。 荃灣商會學校校長周劍豪

▼4月17日 復活節假期第三日東龍島遊人眾多▼



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【08:00】第五波疫情衝擊本港，政府急設長者暫託中心應付醫療需要。東華學院護理學院自3月28日起進駐啟德暫託中心，並派出200多名師生輪班，為其中400張床提供照顧服務及醫療支援。有參與行動的護理學學生認為今次是十年難得一次的機會，透過工作學懂靈活變通，即使醫療設備不充足亦能提供優質護理服務；有學生更難忘中心內一位婆婆不願進食及落淚，同學們上前了解才得知婆婆以為遭家人拋棄，經過解釋及開導後才讓婆婆得以進食。

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▼4月17日 大嶼山大澳、長沙及東涌人流多▼



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▼4月17日 工聯會向學童派快測包▼



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▼4月17日 慈雲山慈正邨正德樓圍封檢測▼



+ 5

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

