直播｜東京抵港10歲女孩檢測中心驗出陽性　防護中心稱或屬復陽

復活節長假今日（18日）結束，本港連續四日確診個案均跌至三位數，今新增613宗確診，多20人離世。新增個案包括13宗輸入個案，其中一宗是抵港12日後在社區檢測中心驗出陽性，即離開檢疫酒店入社區後現陽性。



為配合明日（19日）復課，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，政府指定診所預留一定診症名額畀小學和幼稚園學生，當中確診病人、家屬、指定照顧著可以預約，在指定時間致電診所關愛預約專線，預約診症，醫管局護訊鈴，護士團隊會主動接觸確診學生的家長及照顧者，提供電話支援服務。【指定診所名單】

昨日疫情新聞總覽：



【16:55】歐家榮表示，新增個案包括13宗輸入個案，其中一宗是抵港12日後在社區檢測中心驗出陽性，涉及1名10歲女孩，居東涌檢疫酒店檢疫。根據初步調查，她3月12日離港往加拿大，後從東京返港，與家人檢測均陰性，但第12日社區檢測中心陽性，ct值高達35，可能是復陽個案，會檢視有否機會檢疫酒店傳播、社區感染。

【16:46】歐家榮指，雖然確診宗數回落，但仍然維持3位數，屬高水平，預計短期內維持三位數。

【16:39】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指為配合復課，政府指定診所預留一定診症名額畀小學和幼稚園學生，當中確診病人、家屬、指定照顧著可以預約，在指定時間致電診所關愛預約專線，預約診症，醫管局護訊鈴，護士團隊會主動接觸確診學生的家長及照顧者，提供電話支援服務。【指定診所名單】

【16:33】歐家榮指，新增20宗死亡個案，第五波疫情累計8,946人死亡，病死率0.75%

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布今日新增613宗確診，其中316宗為核酸檢測個案，297宗為快測個案。

▼4月18日 西貢人流絡繹不絕▼



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【14:00】政府因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約十六萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：東區 — 東濤苑、東旭苑及愛東邨及葵青區 — 石蔭東邨、石蔭邨、安蔭邨及寧峰苑。

【13:30】疫情困擾香港逾兩年，走出死局的曙光似近還遠。政府一次又一次推出禁飛令、收緊機組人員檢疫、抵港旅客「坐疫監」等「辣招」，航空業陷入冰封。翱翔三萬呎高空逾廿載的港航前機師Peter Matus，前年被解僱後一直未能找到工作，兩年多來深感抑鬱、沮喪。本身是業餘獨木舟運動員的他，去年底有幸獲聘為港隊總教練，卻又因為疫情而被迫叫停訓練，剛轉跑道卻又未能起飛。

Peter直指，本港航空業界不少有經驗的機師已離場，出現青黃不接的困境，但現時的機組人員檢疫措施，繼續將機師「逼瘋」，不少留下來的前同事亦受不住而裸辭，甚至離開香港。他呼籲政府反思，在全球逐步撤銷防疫安排時，本地卻反其道而行：「是否值得為此病毒封城，令全港經濟毀於一旦？」

【13:28】去年的東京奧運，港將連連報捷，為本港運動發展揭開新一章，可是獨木舟港隊卻因為疫情、隔離等因素，被叫停參加奧運資格賽，痛失參加這四年一度國際體壇盛事的入場券。雖然可以全國運動會登場，卻要在酒店隔離三周，無法在賽前加操，總教練Peter Matus想起隊員的經歷，慨嘆「心也碎了。」

儘管如此他們未曾言棄，繼續苦練力求9月在杭州舉行的亞洲運動會能創下佳績，但卻本港一月初卻爆發歷來最猛烈的第五波疫情，訓練場所勒令關閉，訓練多月的成果幾近白費，面對政府強硬的「清零」政策，一眾年輕港將不禁反問自己：仍剩下多少光陰虛耗，心裏多番掙扎去留。

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【13:15】第五波疫情漸趨緩和，全港小學生將於明日（19日）起分階段恢復半天面授課堂，校方可自行決定回校安排，最遲5月3日可恢復全校面授課堂，其中中學及幼稚園的最遲亦分別於5月10日及16日復課，未恢復面授的班級將繼續維持網課。《香港01》為學生及家長整合相關復課資訊。

【13:11】食物及衞生局局長陳肇始今日視察新冠治療中心（亞洲國際博覽館），她在醫院管理局行政總裁高拔陞醫生及內地援港醫療隊領隊崇雨田教授陪同下，巡視中央控制室，並聽取醫管局人員介紹中心的日常運作，隨後亦與內地援港醫療隊成員交流，了解他們治療新冠病人情況。陳肇始衷心感謝中央及廣東省政府調派醫療隊到香港，加強在減重症、減死亡方面的抗疫工作。

【11:25】港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日在電台節目中指，預料本港疫情正向好，雖然復活節假期後或有輕微反彈，但相信整體疫情會慢慢回落。不過他坦言，日後本港仍會有確診病人，相信只要有足夠疫苗接種率及感染控制措施，便不應太擔心。他又形容「清零」很困難，亦可能對經濟構成影響。

此外，科興及國藥集團中國生物早前公布針對Omicron變種新冠病毒的滅活疫苗獲批准在港展開臨牀研究，孔繁毅表示，將會招募1,800人作臨床研究，已接種復必泰及科興2至3針的人士將分別佔半。他又指無論是否曾接種滅活疫苗的人士都可注射加強劑，將來可能每年冬天都要接種加強劑。

【10:59】上水清河邨清潤樓解封，1,735名身處「受限區域」內人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，6宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月17日 工聯會向學童派快測包▼



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【10:15】醫管局接獲15宗涉及「多系統發炎綜合症」的報告，當中部分染疫兒童情況嚴重，甚至需要入住深切治療部。香港兒科醫學會會長葉柏強今日在電台節目中指，「多系統性炎症」會在感染後約2至6周後發生，故預計可能會有更多個案，甚至有死亡風險。

他又指，Omicron只要近距離接觸，例如在同一班房上課等，均有機會出現空氣傳播，故復課後傳染的機會非常高。他強調，本港提供的兩款新冠疫苗都安全有效，故呼籲家長應盡快安排子女接種。

【09:45】昨日（17日）圍封強檢的慈雲山慈正邨正德樓今早解封，行動其間約1,070名居民受檢，當中發現五宗陽性個案，確診率僅約0.5%。此外，粉嶺榮福中心第1座亦於上午解封，並發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測不確定個案，中招率佔受檢居民的0.5%。

▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



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【08:00】學校將於明日（19日）逐步恢復面授課堂，不少學校都忙著準備，位於青衣的荃灣商會學校亦不例外，高小學生率先在明日重返校園。復課前，校工都忙於在課室及操場等進行大清潔；教職員則已編訂每日體溫及快測結果紀錄表，供學生及家長使用；有心人士亦前來學校捐贈快測包。

校長周劍豪表示，已備存逾千枝快測，可派予有需要學童；即使學生忘卻做快測，學校亦已預留地方讓學生補做快測。他相信，學校原有的措施加上每日快測，能讓家長更安心讓子女回校上課。

𠵱家疫情稍為緩和咗啲，都係應該要返學，做多少少嘢野，或者我哋同家長一齊去跨過呢個可能有少少危險嘅心理障礙，我都覺得值得。 荃灣商會學校校長周劍豪

▼4月17日 復活節假期第三日東龍島遊人眾多▼



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【08:00】第五波疫情衝擊本港，政府急設長者暫託中心應付醫療需要。東華學院護理學院自3月28日起進駐啟德暫託中心，並派出200多名師生輪班，為其中400張床提供照顧服務及醫療支援。有參與行動的護理學學生認為今次是十年難得一次的機會，透過工作學懂靈活變通，即使醫療設備不充足亦能提供優質護理服務；有學生更難忘中心內一位婆婆不願進食及落淚，同學們上前了解才得知婆婆以為遭家人拋棄，經過解釋及開導後才讓婆婆得以進食。

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▼4月17日 大嶼山大澳、長沙及東涌人流多▼



+ 14

▼4月17日 工聯會向學童派快測包▼



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▼4月17日 慈雲山慈正邨正德樓圍封檢測▼



+ 5

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 26

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

