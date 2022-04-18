毛孩｜4.21起增逾60個寵物共享公園　涉多區海濱長廊　全名單總覽

康文署今日（18日）宣布，周四（21日）起在全港各區增設超過60個「寵物共享公園」，即全港增至超過100個寵物公園，以回應市民對開放更多現有公園，讓他們與其寵物共享公園設施的需求。



康文署宣布，周四（21日）起在全港各區增設超過60個「寵物共享公園」。（資料圖片）

康文署在2019年1月1日起推出「寵物共享公園」試驗計劃，開放轄下6個公園予市民攜同寵物進入。因應計劃反應理想，該署已將試驗計劃恆常化，並於去年2月於各區增設超過35個「寵物共享公園」。

寵物共享總數增至逾百個 逾20個位於海濱長廊

在諮詢相關地區持份者後，周四起在全港各區超過60個康樂場地將再增設「寵物共享公園」，其中超過20個場地位於海濱長廊或附近的公園，為海濱帶來多元化用途。各位毛孩主人可搜各區共享公園，寵物共享公園搜尋。

▼寵物共享公園場地名單▼

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在選擇合適場地作為「寵物共享公園」時，康文署會考慮條件包括市民對有關設施的需求、場地面積、位置、配套設施及使用情況等。該署會因應場地實際環境，額外提供基本配套設施，例如狗糞收集箱和洗手設施等，方便市民及其寵物使用，並會加強場地清潔。如反應理想，會考慮在將來開放更多的場地讓寵物進入。

需以帶或繩子牽引其寵物 清理寵物排泄物

康文署提醒，市民在使用「寵物共享公園」時，需遵守康文署訂立的守則，包括需以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束，以免寵物滋擾他人，並需清理寵物的排泄物，保持場地清潔衞生。