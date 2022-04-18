復課｜長期在家小朋友發福　家長為子女趕買新校服

全港學校明日（19日）起分階段恢復半日面授課堂，家長和學童紛紛為回校做好準備。位於太子道西近花墟附近、為約300間中小學提供訂製校服服務的金綸服裝，今早（18日）約有10名家長「趕開學尾班車」，帶同小朋友前來購買校服。有家長不諱言，小朋友在假期吃多了零食，所以需要購買尺碼較大的校服。



另外，金綸服裝董事總經理林松坡表示，員工們今日亦特意提早為開店準備，又稱政府公佈復課後，購買校服的顧客隨即增加。



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明日復課 校服店生意增 取消休假

明日起全港學校分階段復課，有不少家長一早就帶同小朋友到金綸服裝購買校服。約11時半，店內有約10人正在買校服。店員表示，近日購買校服的人數明顯增加，又透露今早9時開門，已經有家長到訪。金綸服裝董事總經理林松坡表示，上星期陸續有人來買校服，今日更特意開門做生意，更指「本來休息嘅，不過要遷就啲學生。」

林松坡留意到，不少小朋友是因長胖了而要買校服。他說：「依家放假咁耐，啲小朋友食多啲，肥仔肥女多咗，可能佢唔洗動腦筋，一味食，衫就唔啱著囉。」

金綸服裝董事總經理林松坡表示，很多學童都因為長胖了而要購買新校服。 （梁鵬威攝）

小朋友停課期間發福 家長「趕開學尾班車」買校服

潘先生帶同兒子來購買校服，指兒子放假後肥了，原本的校服已不合身。就讀小學的潘小朋友表示，對即將回到學校感到有點緊張和擔心，因為老師未交代課堂安排。另外，對於可以回到學校與同學相見，但就「驚自己溝通，好耐冇同（同學）溝通。」

潘姓小朋友對於今日能夠買到校服感到開心，但由於很久沒有上學，故有點擔心復課。（梁鵬威攝）

陳太今日帶同就讀四年級的女兒前來買校服，明言「停課期間小朋友肥咗。」對於明日復課，陳小朋友感到很開心，指「返到學校可以見到啲同學，同埋見到老師，功課有啲唔明可以問老師。」

陳姓小朋友對復課感到興奮，期待到學校見到同學。（梁鵬威攝）

▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼

