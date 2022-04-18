復活節長假最後一日　金舖人流升生意增　有市民用消費券買金鏈

本港疫情緩和，市民除了趁復活節長假期四出遊玩外，亦不忘用消費券到商舖購買奢侈品令自然開心一下。記者今日（18日）到旺角一帶的金行及珠寶手飾舖視察，發現有不少市民在舖內揀選金飾或名貴珠寶。有市民表示，剛以消費券付款，買入一條價值逾4000元的金鏈送給自己。太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明接受查詢時表示，近日集團生意額有明顯增加，相信與政府發放消費券及疫情放緩有關。



至於在假期初段時人山人海的電器店，相比下昨日顧客的數目則有所減少，估計與不少市民已搶先購得心頭好電器有關。



▼4月18日 復活節長假最後一日市況▼

+ 8

用4,000元消費劵買金鏈

今日是復活節長假期最後一天，街上人流有所減少，但仍有市民與親朋好友一起外出，包括到金舖購物。旺角一帶的金舖內，均有不少市民購買金器。市民阿梅就用消費券付款4,000元買入一條金鏈。被問及為何買金，她說「我鍾意囉」，並稱這是買給自己的，不是送給其他人的。

阿梅（左）用了4,000元消費券購買金鏈送給自己。（梁鵬威攝）

太子珠寶鐘錶鄧鉅明︰生意回升至疫前70%

消費氣氛轉好，珠寶業界即時受惠。太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明表示，近日集團生意額亦有明顯增加，相信與政府發放消費券及疫情放緩有關。他說︰「與今年1月及去年10月(疫情放緩時)作比較，近日生意額已回升到那時嘅60至70%......今年2月同3月份生意就最慘，啲人唔出街，我哋都要將關舖時間，由原本嘅10點提早到7點，根本係無生意。」

珠寶手飾產品市道好轉，他認為除了是因為政府派發消費券外，市民消費信心因為疫情放緩而恢復，亦是近日生意上升的原因。鄧鉅明說︰「基於21日放寬晚市堂食，我哋會將關舖時間推遲到8點，但暫時就唔會去返10點，要視乎政府下一步放寬防疫措施嘅步伐，同埋要睇通關時間表。」

電器店人流減 店員：市民全到離島玩

電器零售方面，位於旺角的兩間大型連鎖電器店之人流、則較假期初段時有所減少，而最多人查詢的是關於大型電器的資訊，大部份是中年人士。記者以顧客身份到訪其中一間大型連鎖電器店，店員稱，受惠於假期，生意額有所上升，不過，今日人流就較少，認為可能是因為大批市民到離島地區遊玩，所以顧客量有下降。