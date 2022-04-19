疫情．最新｜再走漏一宗輸入個案　澳洲抵港患者已入社區才確診

今日（19日）增加600宗確診個案，其中11宗為輸入個案，包括1宗返回社區第12日才發現個案，患者由澳洲抵港，離開檢疫酒店，到第12日在社區檢測中心檢測陽性，CT值為36及39，或屬復陽個案。今日多17宗死亡個案，病死率升至0.76％。



680個長者派發快測包服務點：

1.食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站（60歲或以上會員或服務使用者）；

2.衞生署轄下14間長者健康中心（65歲或以上會員或服務使用者）；

3.受社署資助的213間長者地區／鄰舍／活動中心（60歲或以上會員）；

4. 受社署資助的93間長者日間護理中心／單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊，以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位（60歲或以上服務使用者）；

5.由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心（60歲或以上應診人士或其親屬／照顧者）。

「疫苗到戶接種服務」網站︰www.covidvaccine.gov.hk/hv/

「疫苗到戶接種服務」登記平台熱線︰5688 5234

昨日疫情新聞總覽：



【18:38】政府今（23日）公布，大埔區、南區、元朗區多個範圍，包括大埔中心、大埔廣場、利東邨及麗豪軒等屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明天（20日）起陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過16.5萬個快速測試套裝，供自行檢測。

【17:15】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨天一宗第12日社區檢測陽性輸入個案，涉及15歲男學生，在澳洲與父母月4月6日抵港，酒店完成檢疫均是陰性 ，男學生沒有任何病徵，4月17日在社區檢測中心拎樣本陽性， CT36及39，病毒量極低，父母一直陰性，住的間酒店同層同時段無人染疫，疑涉復陽個案。

【17:08】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，有三宗較年輕死亡個案：

1)33歲男病人，有濫藥問題，自身嚴重免疫不足，入院發燒及肚瀉,，入院血壓好低，即時強心藥加血壓治理，送入ICU急救,，但情況轉差, 之後有用呼吸機，4月18日死亡

2)52男病人，有癌及擴至腦部，有上腔靜脈栓塞，屬高危患者

3)58男病人，本第有癌症及,再復發，本係高危，入院後治理不幸死亡

【16:49】徐樂堅表示，康復者二維碼推出可經智方便或醫健通或網上平台下載，康復日起180日後失效。有過渡安排，康復過渡期至6月30日可以用文件證明確診過，或政府/私人化驗所出嘅SMS或電子或紙本或DH隔離令，或測試陽性紀錄，其他醫管局康復紀錄，但快測陽性相片不能作為證明。如康復市民未能在網上取得二維碼，可打熱線：2569 5777查詢。康復日期的計算可用兩個日子之一，第一個為檢測陽性後14日，或第二個日子是曾入院者，出院日為康復日期。

【16:42】徐樂堅表示，今日有2名來自2間不同學校的本地學童、1名教師及12名來自一間國際學校學童快測陽性，都沒有返學，雖然12名國際學校學童來自同一學校，但因不同班級，故沒有爆發情況。據了解，涉及一間南區國際學校。

【16:30】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、副政府資訊科技總監黃志光、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，簡介最新情況。徐樂堅提醒家長如果子女返學前快測陽性，不要上學及向學校報告，同住兄弟姐妹不應上學及通知學校，到快測平台申報。

▼4月19日 屯門山景邨景富樓圍封檢測▼



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【16:30】政府在今日（19日）下午四時起圍封屯門山景邨景富樓，政府發言人指，審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況及其他環境因素，通過風險評估，決定採取有關行動。當局目標在明日（20日）下午約一時完成圍封行動。

【16:25】馬會宣佈隨著疫情漸趨緩和，政府將逐步放寬社交距離措施，馬會將由4月21日起重新開放場外投注處。電話投注服務則將由4月24日起逐步恢復。

【15:43】康復者二維碼平台上架！第五波疫情累計逾118萬人染疫，不少人經自行快測確診，等待領取康復紀錄二維碼多時。政府今日（19日）更新政府電腦系統，新冠疫苗接種計劃電子針卡網頁，新增提交電子檢測紀錄以及康復紀錄的位置。

【15:18】疫苗通行證容許新冠病人在康復後6個月內，不用額外接種疫苗。《香港01》今日發現，「安心出行」應用程式已經更新，容許用戶可以掃瞄康復者二維碼， 就可以成功顯示加密二維碼出入需要「疫苗通行證」的場所。不過，康復者需要先自行在政府網頁取得電子康復紀錄或經「醫健通」，先取得相關的康復者二維碼。

【13:56】第五波疫情進一步回落，過去兩周上榜的確診大廈名單亦隨之減少。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，昨日（18日）共有4,775幢大廈上榜，總數較前一日減少340幢。不過18區之中，沙田區疫情仍然屬最嚴峻，共452幢上榜，其次為元朗區及東區，分別有418幢及379幢上榜。

【11:18】港府今日(19日)起，向60歲或以上長者免費派發快速抗原測試套裝，派發地點涵蓋680個長者服務單位。



《香港01》記者今早到位於石硤尾邨的地區康健中心派發點，中心未開門已有人龍排隊，不過中心初時未有提供清晰指引，令排隊人士出現混亂。有成功領取快速檢測的長者表示，因要湊孫而需每日快測；另一街坊則稱，每次出外買餸都會先做快測，但求安心。

【11:11】政府向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物處方予合適病人服用，至今有約150名醫生取藥。家庭醫生林永和今日（19日）在電台節目指出，有私家醫生已向病人開藥，亦有患者在剛發病後服用口服藥，很快已康復。

【11:01】政府早前公布最新防疫措施安排，小學最早在今天（19日）起分階段恢復半天面授課堂。資助小學校長會名譽主席張勇邦今日在電台節目中指，相信只有較少數學校今日復課，因許多學校的復活節假期一般都較長。

【10:38】政府今早（19日）解封上水清河邨清澤樓，共有約1,660人接受強制檢測，當中發現七宗陽性及三宗檢測結果為不確定的個案，染疫居民比例約0.4%。

【10:19】政府今日（19日）起推出「疫苗到戶接種服務」，未打針的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾而行動不便者，可預約上門打科興。公務員事務局局長聶德權在電台節目上表示，至今約有15萬名70歲以上長者未打針，合資格人士今早9時起可以登記上門接種。他提到，政府會「主動出擊」聯絡未接種的人士，希望做到「針搵人」。

【09:15】全港小學今日開始可分階段復課，位於青衣的荃灣商會學校約100名小四至小六學生今率先返校面授，全校師生每日返校前必須進行快速檢測。闊別三個月再重返校校，不少學生難掩興奮心情。有學生不知要快測：「學校應該有喺班群講，但我冇睇到。」他回校後才獲安排到操場進行快測，而住於較遠學生雖然已提早10分鐘起床，但未料快測等結果需時而遲到，稱明日會更早起床。

▼4月19日小學復課 青衣荃灣商會學校早上情況▼



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【08:45】為推動疫苗接種，政府今日起擴大上門接種疫苗服務至全港十八區，早上9時起，推出「疫苗到戶接種服務」網站及查詢熱線，讓未曾接種新冠疫苗的七十歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，透過網站或電話登記上門接種科興疫苗服務。有關服務為期八周，合資格人士可透過「疫苗到戶接種服務」網站及查詢熱線：5688 5234登記。「疫苗到戶接種服務」為合資格的市民接種第一劑疫苗二十八天後，會再為他們安排上門接種第二劑科興疫苗。

▼4月18日 家長帶子女買更大件校服準備復課▼



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【08:00】第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業，迎來一線曙光。雖然疫情下百業蕭條，大型連鎖健身中心相繼倒閉，但隨著去年東京奧運的熱潮，全民與日俱增健身風氣，加上租金下降等因素，提供小班教學的中小型健身室，反而逆市蓬勃發展，新開業的數量更創下歷史新高。

可惜好景不常，疫情的反覆不定，再度將業界推向深淵。政府無分人數及面積，「一刀切」勒令停業，卻「雙重標準」豁免本應停業的髮型屋。有健身教練感到不公平，決定留頭髮抗議關閉令，亦放棄過去開設大型健身室的念頭。其實他們的訴求簡單，並非要求賠償，只盼望不再活在隨時被停業的恐懼。

【08:00】疫情下的第三年DSE將於本周五（22日）開考，在第五波疫情衝擊下，應屆考生面授課堂受限，考試安排一改再改，考生忐忑心情不言而喻。仁濟醫院林百欣中學兩名應屆校生坦言受疫情影響大，最怕考試時染疫影響發揮，其中一名學生更稱因壓力大出現生理徵狀，尋求學校社工開導後，才慢慢調整狀態。

【07:30】全港小學今日（19日）率先分階段復課，教職員及學生需於每日回校前進行快速檢測，確認陰性才可上學。銷售快速抗原檢測集中地的深水埗，作為指標性的深水埗電子特賣城，場內價格最便宜的牌子低至4元一套（枝、個、盒）；綜觀深水埗藥房及各大散貨場，普遍快測劑的價錢大約是10元一支。記者亦發現，家品連鎖店日本城有推出「齊心抗疫迎開學」優惠，快速測試劑每支6元起。

+ 8

【07:00】政府今日（19日）起，向60歲及以上長者免費派發快速測試包，鼓勵他們自行檢測，派發地點涵蓋680個長者服務單位，包括地區康健中心、長者健康中心、長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位等，長者會員每次可領取5個快速測試，當局亦隨套裝附上「大字版」、圖文並茂的使用須知，指導長者做快測。



不過，有關中心均以會員制營運，未會員可否領取？領取一次後，有需要時可否再領取多一套？長者一旦驗出對病毒呈陽性，卻不懂申報該怎麼辦？《香港01》整理一系列資料，解答一眾長者的難題。

派發快速測試包涵蓋680個服務點，包括：

1.食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站（60歲或以上會員或服務使用者）；

2.衞生署轄下14間長者健康中心（65歲或以上會員或服務使用者）；

3.受社署資助的213間長者地區／鄰舍／活動中心（60歲或以上會員）；

4. 受社署資助的93間長者日間護理中心／單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊，以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位（60歲或以上服務使用者）；

5.由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心（60歲或以上應診人士或其親屬／照顧者）。

▼4月18日 復活節假期最後一日旺角市況▼



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▼4月18日 市民趁復活節假期最後一日到西貢▼



+ 3

▼4月18日 上水清河邨清澤樓圍封檢測▼



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▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



+ 7

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

