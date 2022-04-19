疫情．最新｜小學今率先分階段復課　680服務點向長者派檢測

新冠病毒第五波疫情持續改善，衞生署昨日（18日）公布新增613宗確診個案，為由高峰回落後新低位，不過署方指個案仍然偏多，提醒市民要留意免被傳染。



全港約530間小學，以及國際學校及補習學校今日（19日）起率先復課，學校教職員及學生回校前，必須在家進行快速檢測，陰性才准回校。另為鼓勵長者進行自我快速測試，當局今起在680個服務點，向長者派發快測包。



昨日疫情新聞總覽：



▼4月18日 家長帶子女買更大件校服準備復課▼



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【08:00】第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業，迎來一線曙光。雖然疫情下百業蕭條，大型連鎖健身中心相繼倒閉，但隨著去年東京奧運的熱潮，全民與日俱增健身風氣，加上租金下降等因素，提供小班教學的中小型健身室，反而逆市蓬勃發展，新開業的數量更創下歷史新高。

可惜好景不常，疫情的反覆不定，再度將業界推向深淵。政府無分人數及面積，「一刀切」勒令停業，卻「雙重標準」豁免本應停業的髮型屋。有健身教練感到不公平，決定留頭髮抗議關閉令，亦放棄過去開設大型健身室的念頭。其實他們的訴求簡單，並非要求賠償，只盼望不再活在隨時被停業的恐懼。

【08:00】疫情下的第三年DSE將於本周五（22日）開考，在第五波疫情衝擊下，應屆考生面授課堂受限，考試安排一改再改，考生忐忑心情不言而喻。仁濟醫院林百欣中學兩名應屆校生坦言受疫情影響大，最怕考試時染疫影響發揮，其中一名學生更稱因壓力大出現生理徵狀，尋求學校社工開導後，才慢慢調整狀態。

【07:30】全港小學今日（19日）率先分階段復課，教職員及學生需於每日回校前進行快速檢測，確認陰性才可上學。銷售快速抗原檢測集中地的深水埗，作為指標性的深水埗電子特賣城，場內價格最便宜的牌子低至4元一套（枝、個、盒）；綜觀深水埗藥房及各大散貨場，普遍快測劑的價錢大約是10元一支。記者亦發現，家品連鎖店日本城有推出「齊心抗疫迎開學」優惠，快速測試劑每支6元起。

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【07:00】政府今日（19日）起，向60歲及以上長者免費派發快速測試包，鼓勵他們自行檢測，派發地點涵蓋680個長者服務單位，包括地區康健中心、長者健康中心、長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位等，長者會員每次可領取5個快速測試，當局亦隨套裝附上「大字版」、圖文並茂的使用須知，指導長者做快測。



不過，有關中心均以會員制營運，未會員可否領取？領取一次後，有需要時可否再領取多一套？長者一旦驗出對病毒呈陽性，卻不懂申報該怎麼辦？《香港01》整理一系列資料，解答一眾長者的難題。

派發快速測試包涵蓋680個服務點，包括：

1.食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站（60歲或以上會員或服務使用者）；

2.衞生署轄下14間長者健康中心（65歲或以上會員或服務使用者）；

3.受社署資助的213間長者地區／鄰舍／活動中心（60歲或以上會員）；

4. 受社署資助的93間長者日間護理中心／單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊，以及238間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位（60歲或以上服務使用者）；

5.由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心（60歲或以上應診人士或其親屬／照顧者）。

▼4月18日 復活節假期最後一日旺角市況▼



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▼4月18日 市民趁復活節假期最後一日到西貢▼



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▼4月18日 上水清河邨清澤樓圍封檢測▼



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▼青衣的荃灣商會學校復課前準備▼



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▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

