上門接種｜兩類市民今日起可網上登記打科興　為期八周　附連結

疫情稍為回落，惟政府推動疫苗接種及鼓勵市民快測未敢鬆懈，今日起（19日）除有680個長者服務單位向60歲及以上長者免費派發快速測試包，政府亦擴大上門接種疫苗服務至全港十八區，早上9時起，推出「疫苗到戶接種服務」網站及查詢熱線，讓未曾接種新冠疫苗的七十歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，透過網站或電話登記上門接種科興疫苗服務。【附連結及查詢熱線】



有關服務為期八周，合資格人士可透過「疫苗到戶接種服務」網站及查詢熱線：5688 5234登記。「疫苗到戶接種服務」為合資格的市民接種第一劑疫苗二十八天後，會再為他們安排上門接種第二劑科興疫苗。

▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



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接種首針後28日將上門接種第二針科興

政府早前宣布擴大上門打針服務涵蓋18區，為長者及因病患、殘疾不良於行市民上門打針，「疫苗到戶接種服務」查詢熱線：5688 5234今日起，每日上午九時至下午八時運作。在網上登記一周後展開上門接種服務，為期8周，以分區形式推展，每周4至5區，以4周作一循環，並會在接種首針後28日，上門接種第二針科興。

▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



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聶德權籲市民為尚未接種疫苗長者或行動不便親友登記

公務員事務局局長聶德權早前表示，政府目標是在4月26日開展全港『疫苗到戶接種服務』，以保護長者減低一旦染疫後重症和死亡的風險，政府歡迎市民為尚未接種疫苗的長者或行動不便的親友，致電熱線或上網代為登記。

▼4月14日 旺角倫敦大酒樓午市情況▼



接種疫苗前醫護人員會作簡單評估

政府指，接種疫苗前，醫護人員會為合資格人士做簡單評估，登記人士亦可於接種前向醫護人員查詢。由於復必泰疫苗有稀釋程序和運送等技術問題，故暫時只提供科興疫苗上門接種服務。

政府又指，市民若家中有長者而能夠帶他們到社區疫苗接種中心、新冠疫苗流動接種站、公立醫院新冠疫苗接種站或診所等，可替他們預約或領取「即日籌」接種疫苗，以及早獲得疫苗的保護，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的專題網站詳列不同疫苗的接種地點、預約和查詢熱線等最新資訊。