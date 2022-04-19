Lunch哥李國永IFC示威　被指違限聚令　裁定罪成押後判

「Lunch哥」李國永於前年9月在中環國際金融中心商場組織示威，涉嫌違反當時生效的2人禁聚令。他早前否認「組織受禁群組聚集」的票控受審，案件今（18日）在東區法院裁決，裁判官葉啓亮指李當日站在人群前方，他大叫口號的前半句，其他群眾便跟著完成後半句，可見被告是安排、籌款聚集的組織者之一，與其他人有共同目的聚集，裁定其罪成，並把案押後至5月4日，以待索取感化及社服令報告才判刑，李獲准保釋。



被告李國永（19歲） ，被控在2020年9月4日，在中環國際金融中心商場一樓組織受禁群組聚集。辯方求情指，李曾因同類案件兩度被判感化令，期間表現良好，對於他人的意見亦表示接受及理解。李於2019年尾與家人在政見及生活習慣上的不同，因而多了磨擦才會犯案，此前行為一直沒有偏差。

李有高叫口號及舉五一手勢

裁判官引述涉案片段指，李當日在現場一直高叫口號，雙手舉「五一」手勢，期間不時有人加入。李說出口號的前半句，其他市民接著高呼後半句，從片段中可以清晰聽到多於兩個人的叫聲，在現場的人明顯有備而來，懷有共同的目的，且案發歷時不短。

裁判官續指，李當時站在人群前方，不時回頭望身後人群，帶領群眾高叫口號，其他人在一旁和應，可見李是安排、籌款聚集的組織者之一。

對法律愚昧非抗辯理由

對於辯方指李患有自閉及過度活躍症，理解能力低、固執己見，片中亦可見李不時提及「2人聚集」、「1.5米」等，可見他案發時並不知道自己違犯了限聚令。惟裁判官認為李並未有就此出庭作供及解釋，亦沒有證供顯示李的病情對其行為有何影響，又指李對法律的愚昧並非抗辯理由，故裁定其罪成。

案件編號：ESS 7063/2021