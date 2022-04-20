疫情．最新｜確診個案維持數百宗　大部分表列處所周四凌晨解禁

撰文：馬煒傑 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 梁思行 黃煦緻 何瑞芬 陳栢麟
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新冠病毒第五波疫情回落，昨日（19日）新增600宗確診個案，半數經自行快速抗原測試發現。百多間小學及國際學校昨日復課，當中3間學校共有14名學生及一名教師在回校前快測呈陽性，其中13名師生就讀南區一間國際學校，可見社區仍存有不少患者、甚至無徵狀感染者。

社交距離措施今晚（20日）午夜過後放寬，由周四（21日，明日）起限聚令由2人放寬至4人，禁止私人處所多於兩個家庭聚會取消；大部分表列處所凌晨起解禁，食肆每枱最多可坐4人，由明晚起更可恢復堂食。

昨日疫情新聞總覽：

疫情．4.19｜增600宗確診　康復紀錄二維碼推出　可半年免打疫苗

▼申請康復紀錄二維碼▼

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼

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康復紀錄二維碼｜有效期半年　衞生防護中心籲康復28日後打疫苗康復紀錄二維碼｜康復者登記平台突然上線　下載二維碼5步驟教學安心出行更新可入康復者二維碼　需先取電子康復紀錄或用醫健通疫苗通行證｜食肆掃碼器更新防重覆掃碼　食客不符資格將響嗶嗶聲疫情｜增600宗陽性個案　15歲男學生澳洲抵港後第12日呈陽性長者快測包｜今起免費派石硤尾派發點現混亂　長者為湊孫願每天檢

▼4月19日　屯門山景邨景富樓圍封檢測▼

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戲院重開｜有預售場次爆滿　暫無打三針飲食場　業界：操作上好難

【08:00】隨著本港疫情緩和，政府宣布放寬防疫措施，戲院明日(4月21日)將重開。大批戲迷「未出發先興奮」。從網上購票網站可見，一些熱門西片已售出大量戲飛，部份場次只剩少量座位以供選擇。不過，假如戲院想設「可飲食場次」，就要滿足疫苗要求，即全體員工及該場次的入場顧客均須接種三劑疫苗。有業界強調小賣部收入對戲院很重要，但措施「操作上好難」，相信絕大部分戲院無法開設「可飲食場次」。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼

海洋公園重開｜休園期間推護理訓練　不同部門員工增動物知識

【08:00】政府宣布將於明日（21日）放寬防疫措施，市民期待已久的主題樂園即將重開。海洋公園受疫情影響休園數月，但絲毫沒有鬆懈怠慢，園方在2月推出「動物護理支援及員工訓練計劃」，招募非動物部的同事，到園內14個動物設施，參與照顧動物工作，最終有69人完成培訓計劃。園方正探究會否將計劃恆常化。

有負責營運安排的員工參與計劃後，認為很有意義。除了可以親身接觸動物，也從中學到很多知識。相信重返原本工作崗位時，能與同事合作無間，利用學到的知識為訪客帶來更多資訊。

重開｜黃家和︰租金跌食肆重洗牌　盼下屆特首延續林鄭助業界北上

【07:00】第五波疫情緩和，並在4月21日重開晚市，惟食肆自今年初起，就被規定每枱上限二人及禁止晚市堂食，令到不少艱苦經營兩年多的餐廳，最終也捱不過今次長達三個月的禁令，令人感到唏噓，不過，身兼餐飲聯業協會主席及食肆集團金百利主席的黃家和認為，後新冠時代租金下跌，反而令業界「重新洗牌」帶來新局面，其集團最近亦在韓國開設了金茶王特許經營店，趁機擴張。

對於政府即將換屆，令到未來本港的防疫路線出現不明朗，或成為餐飲業的不穩定因素。他表示，現任特首林鄭月娥一直有關注業界發展，更曾被她邀請到特首辦訪談，期望下屆政府能延續相關政策，以協助中小企往內地發展。他估計下屆政府會繼續平衡經濟發展與防疫，不擔心會為業界帶來翻天覆地的變化。

舊年試過餐飲業失業率達到15%，對整個行業充滿悲觀情緒，食都冇淡好食，日日愁眉苦面，咁都唔係一件好事。餐飲業係其中一個重要行業，一定要將佢做得更好。
黃家和

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

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復課｜首日14學生1教師早上快測確診　13人來自同一南區國際學校復課｜小學生今返校　有人因快測遲到　忘記快測男生：聽日會記得小學校長會料僅少數學校今日復課　學生有病徵才會安排覆檢復課｜16款檢測劑深水埗價低至一套4元　店舖推開學抗疫優惠促銷

▼4月19日　荃灣商會學校復課首日情況▼

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疫苗到戶接種今早9時登記　聶德權稱將主動出擊冀做到「針搵人」新冠口服藥｜150名私家醫生已取藥　有患者可剛發病即服藥速康復馬會投注站周四重開　暫供戶口提存不設投注　電話投注4.24起恢復巴西進口冷藏雞腿驗出新冠病毒　食安中心指令銷毀　未流出市面染疫聽障人士住新田方艙　入境處關愛小隊派懂手語同事每日慰問城大開發DIY負壓空氣裝置　防長者院舍交叉感染　取材簡單易安裝仁濟醫院爆抗萬古霉素腸道鏈球菌群組　一名新冠病人離世天際100周四重開　推11元入場優惠　生日月份到訪可免費入場

▼4月19日　疫情記者會▼

強制檢測︱一連七日40大廈上榜　碧瑤灣、維景灣畔等18私樓需強檢大埔中心、利東邨等多個屋苑污水呈陽性　當局向居民派快測包封區｜屯門山景邨景富樓圍封強檢　料明午一時完成行動確診大廈｜4,775幢全名單　豪宅淺水灣道、沙田晉名峰洋房上榜封區｜上水清河邨清澤樓解封　揪7宗確診　中招率僅0.4%

▼4月19日　政府向長者免費派發快速抗原測試套裝▼

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政府快測系統接假陽呈報　警首次拘3男女　最多呃14日病假警復活節長假搜土瓜灣工廈　冚賭檔無牌吧拘176人　發177張告票下城門水塘｜跨部門巡邏票控6車違泊　口頭勸喻勿入水塘復活節長假欣澳107人違限聚口罩令遭票控　44架車食「牛肉乾」復活節｜食環及漁護署四日巡查共罰22萬元　涉食肆小販及非法露營警搗土瓜灣非法賭檔及無牌酒吧拘約100人　拖走6輛私家車
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