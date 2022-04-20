疫情．最新｜衞生署指一間國際學校呈報12學生陽性　實為家長誤報

今日（20日）新增668宗確診個案，較昨日600宗增加逾一成，包括13宗輸入個案，多10宗死亡個案，病死率0.76%。開學第二日有3名學生及1名教師呈報陽性。衞生防護中心表示，需觀察大約一星期，才能確定復活節長假期有否導致疫情反彈。



昨日疫情新聞總覽：



【17:35】第五波疫情放緩，政府明日（21日）起放寬大部份社交距離措施，包括重開晚市堂食。然而康文署轄下泳灘仍未解封，不少市民喜到的石澳泳灘，封灘後鄰近餐廳首當衝受影響，有食肆負責人表示，過往主要做遊客生意，批評政府封灘無理，認為泳灘空氣清新又地方廣闊，風險較低，現時生意跌四分之一；幸而疫情下港人喜愛行山，故仍有一定生意。

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【17:20】防疫措施將於明日（21日）逐步放寬，當中按摩院可於明日起復業，按摩業界表示為加強客人信心，將推行「安心按摩」，員工將自發性每兩日進行快速檢測，陰性才會上班。按摩業總會主席周鎮宇表示業界已停業104日，已經「奄奄一息」，希望政府與業界將來可有溝通機制，即使再有第六波疫情亦不用再「一刀切」停業，否則行業或將不復存在。

【17:10】歐家榮表示，快測陽性呈報平台一直有抽查，每日成功呈報快測陽性會抽一個百分比，安排核酸檢測覆核，現時已做3.3萬樣本，當中約5%為陰性，當中有種種原因，例如遲了呈報，或睇錯結果等。

【17:03】歐家榮表示，昨日一間國際學校呈報12學童快測陽性，即時已了解，昨午向學校取名單時，傍晚學校解釋其實是家長錯誤報告陽性個案，其實是陰性，因為學校有內聯網予家長申報，今日已核實該12名學生是快測陰性。

【16:48】歐家榮表示，康復二維碼昨日推出，防護中心已更新資料庫，現時有80幾萬個案，已更新系統辨別病人是否康復病人。明白有市民拎唔到碼，可能是記錄不在系統內，或之前無呈報快測結果，所以系統確認不到，如果確診者取不到二維碼，可致電2569 5777，已增加人手，縮短時間處理。

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【16:44】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，醫管局由今日用更新方法統計數據，由確診陽性起計28日後為新冠康復，如有其他原因再入院或留院，亦以康復者統計，因此數字與昨日有減少。

【16:42】歐家榮表示，今日網上平台有187間學校申報了學生檢測情況，全部今日復課學校已申報，當中41間在港島區、70在九龍區、76間在新界區。絕大部分無陽性個案呈報，3間學校呈報了今早檢測有陽性，包括2間九龍區、1港島區，涉及4宗個案，包括1職員涉1間學校，及3名學生涉2間學校，個案全部沒有返學，過去一段時間在學校沒有逗留，亦因做檢測沒有返學校，並非在校感染。

【16:32】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日（20日）新增668宗確診個案，包括13宗輸入個案，多10宗死亡個案，病死率0.76%。開學第二日3名學生呈報陽性。

【16:31】政府今日（20日）表示，離島及葵青區共九個屋邨及屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向相關居民、清潔工和物業管理員派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:27】政府今日（20日）下午四時起圍封觀塘順利邨利恒樓，港府發言人解釋，在審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況及其他環境因素等，通過風險評估而作出封區決定，料明日（21日）下午約一時完成行動。

（消防處Facebook）

【14:44】今屆DSE將於周五（22日）開考，消防處今在社交媒體發文，提醒考生確診或被列作密切接觸者，可獲安排前往竹篙灣入住社區隔離設施應考，若在非應考日，可電消防處考生專線5211 9422，處方會安排抗疫專車即日接載考生到竹篙灣；若應考當日確診或被列作密切接觸者，則需致電3693 4770聯絡抗疫的士。兩種情況均需同時致電3628 8860聯絡考評局作安排。

【13:16】政府昨日（19日）推出康復者登記網站，讓近日染疫、短期內未需要打針的康復者，取得康復者二維碼，以應付下周六（30日）起收緊的第二階段疫苗通行證。惟不少曾獲衞生署批出隔離令的康復者均表示，網站顯示未找到其紀錄，衞生署的熱線又長期打不通，深感憤怒。

有專家估計系統出錯的三大成因，包括今次系統涉及兩個部門，包括衞生署及資訊科技總監辦公室，由於康復者數目多資訊量大，當中會有遺漏或延遲，但直言情況並不理想。《香港01》曾向資訊科技總監辦公室查詢，對方指只負責網站的運作，核對資料等由衞生署負責。記者已同時向衞生署查詢。

【13:07】疫情持續回落趨勢，過去兩周有確診者出現大廈亦有所減少。衞生防護中心最新公布的確診大廈名單，昨日（19日）有4,513幢大廈上榜，總數比前日減少262幢。沙田區仍然最嚴峻，昨單日增26幢確診大廈，屬18區之冠，當中金獅花園除原本8幢上榜大廈，1期及2期額外新增6幢大廈。

名單另有142幢大廈新上榜，包括屯門的恒大 . 珺瓏灣5座及1A座、白石角逸瓏灣I 2座、海怡半島御庭園御意居、南區南朗山道、港大宿舍馬禮遜堂、馬灣珀麗灣海珏海漣天等。

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【12:19】政府宣布星期六（23日）起至5月15日期間，港怡醫院、香港兒童醫院、圓洲角體育館及荃灣體育館的兒童社區疫苗接種中心，在星期六、星期日和公眾假期會延長開放時間至上午8時至下午8時。家長或監護人可於明日（21日）上午9時起，透過疫苗接網站，為5至11歲兒童預約接種免費復必泰疫苗。

四間兒童社區疫苗接種中心，平日將會照常每天上午10時至下午6時開放，逢星期六、星期日和公眾假期則會延長開放時間至上午8時至下午8時，直至5月15日。至於每天下午1時30分至2時30分為清潔時間。

【11:39】全港小學昨起可率先恢復面授課，首日有14名學生及1名教師快測陽性，其中12名學生來自同一國際學校。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，確診數字仍合乎預期，料當其餘學校全面復課，個案會進一步上升，故需留意復課後的學生活動及整體社區人流。

他認為，學生每日快測不是長期措施，亦不能取代疫苗接種，呼籲當局把握時機在本月內「谷針」，推高兒童接種率。

【10:58】疫苗通行證第二階段4月30日實施，政府更新「安心出行」、「醫健通」和「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式配合，其中供食店用的「驗證二維碼掃瞄器」更新後有招數防食客共用針卡。副政府資訊科技總監黃志光今日（20日）表示，如發現食客5分鐘內重覆掃瞄相同二維碼兩次，會發出特別聲響，提醒職員檢查顧客身份。

當局已更新安心出行應用程式，加入掃描及儲存康復二維碼的功能，市民可以手動預設選取電子針卡或康復二維碼，以作為進入指定處所時顯示的資料。

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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【10:55】政府向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物，向合適病人處方，至今有逾150名醫生有相關藥物儲備。醫管局表示，截至昨日，私家醫生呈報已為四名病人處方新冠口服藥。目前指定診所名額未用盡，染疫學生如有需要可預約求診。

醫管局23間指定診所，每日提供逾4,000個診症名額，其中一半預留給較高風險人士，包括小學及幼稚園學童。隨疫情稍緩和，指定診所有足夠名額應付需求，呼籲患者如有不適可到指定診所求診。

【09:58】政府推出康復者登記平台，透過獲取二維碼證明康復者身分，康復後6個月內可用作代替疫苗接種紀錄，即使沒打針亦可進入須疫苗通行證處所。



新冠康復者、民建聯立法會議員鄭泳舜表示，昨日登記時被指找不到其紀錄，致電熱線逾兩小時才打通，直言情況不理想。副政府資訊科技總監黃志光解釋指，有機會是輸入資料與呈報確診時的資料不符、忘記申報月份，或自我檢測確診而沒有上報，呼籲有疑問的市民致電熱線或透過電郵查詢。

【08:30】屯門山景邨景富樓昨午圍封強檢，行動今早完成，期間1599人接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案，政府亦曾派員到訪776戶，當中95戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼4月19日 屯門山景邨景富樓圍封檢測▼



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▼申請康復紀錄二維碼▼



▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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【10:00】新冠肺炎疫情下的第三度DSE中學文憑試周五（22日）開考，考生不僅要在時刻警剔抗疫下應考，更需在每個試日清晨6時半前做好快速測試，萬一不幸陽性分分鐘要九秒九拿「走佬袋」到竹篙灣特別考場應考。

應屆考生廖銘彥認為，考試安排有大變動下，壓力少不免會增加，亦會擔心當日十分混亂，但學懂放寬心態，「全部考都係咁，平常心態考就無問題。」他坦言最擔心考試期間染疫，索性閉關在家溫習，曾試過連續20天不出家門，冀能在考試中創出佳績成功「奪星」。

廖銘彥接受《香港01》視象訪問，稱希望能靠自己努力爭取更好成績。（視象訪問截圖）

【08:00】隨著本港疫情緩和，政府宣布放寬防疫措施，戲院明日(4月21日)將重開。大批戲迷「未出發先興奮」。從網上購票網站可見，一些熱門西片已售出大量戲飛，部份場次只剩少量座位以供選擇。不過，假如戲院想設「可飲食場次」，就要滿足疫苗要求，即全體員工及該場次的入場顧客均須接種三劑疫苗。有業界強調小賣部收入對戲院很重要，但措施「操作上好難」，相信絕大部分戲院無法開設「可飲食場次」。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



【08:00】政府宣布將於明日（21日）放寬防疫措施，市民期待已久的主題樂園即將重開。海洋公園受疫情影響休園數月，但絲毫沒有鬆懈怠慢，園方在2月推出「動物護理支援及員工訓練計劃」，招募非動物部的同事，到園內14個動物設施，參與照顧動物工作，最終有69人完成培訓計劃。園方正探究會否將計劃恆常化。

有負責營運安排的員工參與計劃後，認為很有意義。除了可以親身接觸動物，也從中學到很多知識。相信重返原本工作崗位時，能與同事合作無間，利用學到的知識為訪客帶來更多資訊。

【07:00】第五波疫情緩和，並在4月21日重開晚市，惟食肆自今年初起，就被規定每枱上限二人及禁止晚市堂食，令到不少艱苦經營兩年多的餐廳，最終也捱不過今次長達三個月的禁令，令人感到唏噓，不過，身兼餐飲聯業協會主席及食肆集團金百利主席的黃家和認為，後新冠時代租金下跌，反而令業界「重新洗牌」帶來新局面，其集團最近亦在韓國開設了金茶王特許經營店，趁機擴張。

對於政府即將換屆，令到未來本港的防疫路線出現不明朗，或成為餐飲業的不穩定因素。他表示，現任特首林鄭月娥一直有關注業界發展，更曾被她邀請到特首辦訪談，期望下屆政府能延續相關政策，以協助中小企往內地發展。他估計下屆政府會繼續平衡經濟發展與防疫，不擔心會為業界帶來翻天覆地的變化。

舊年試過餐飲業失業率達到15%，對整個行業充滿悲觀情緒，食都冇淡好食，日日愁眉苦面，咁都唔係一件好事。餐飲業係其中一個重要行業，一定要將佢做得更好。 黃家和

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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▼4月19日 疫情記者會▼



▼4月19日 政府向長者免費派發快速抗原測試套裝▼

