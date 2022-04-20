快必譚得志發表港獨辱警言論 官斥譁眾取竉想入立法會 囚40個月
撰文：朱棨新
出版：更新：
人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，多次在街站被指發表煽動言論，包括多次提及「光復香港．時代革命」的口號，被控多項發表煽動文字罪名，經審後被裁定11項罪成。區域法院法官陳廣池今（20日）判刑時指，譚的言論譁眾取寵，目的是要選入立法會，享受該收入、權威和社會地位，反問此不是私利，那其目的是什麼？遂判譚監禁40個月及罰款5000元。
被告譚得志（49歲）經審訊後共被裁定11項罪成，分別為1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7 項發表煽動文字、1項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令。
控罪發生於2020年1月17日至7月19 日期間，譚曾出席或主持多個公眾集會、擺街站和參與遊行時，多次喊叫包括：「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」、「五大訴求，缺一不可」等口號。
譚在參與2020年1月在銅鑼灣遊行設街站時，呼喊辱罵言詞及粗言穢語，期間有數十名人士在圍觀。此外，譚在牛頭角、黃大仙、觀塘、藍田等地區設街站時，發佈煽惑憎恨中國政府等言論。
案件編號： DCCC 927 、928、930/2020
快必譚得志擺街站發港獨辱警言論 11罪成 官斥想獲選票入立法會「快必」譚得志案 控方專家：政治語境明顯 香港人加油可屬煽動「快必」譚得志涉煽惑案 控方播梁天琦談光時片段 突遭法官叫停快必譚得志涉發布煽動言論 擺街對警作無根據指控 煽惑憎恨中國快必譚得志涉發煽動言論 官提公眾守規 著控方必要時拍下跟進快必譚得志申終止聆訊失敗 未能證審訊不公或濫用司法程序「快必」譚得志涉煽動案 官裁區院有權審理 國安法凌駕本地法律