快必譚得志發表港獨辱警言論　官斥譁眾取竉想入立法會　囚40個月

人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，多次在街站被指發表煽動言論，包括多次提及「光復香港．時代革命」的口號，被控多項發表煽動文字罪名，經審後被裁定11項罪成。區域法院法官陳廣池今（20日）判刑時指，譚的言論譁眾取寵，目的是要選入立法會，享受該收入、權威和社會地位，反問此不是私利，那其目的是什麼？遂判譚監禁40個月及罰款5000元。

被告譚得志（49歲）經審訊後共被裁定11項罪成，分別為1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7 項發表煽動文字、1項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令。

控罪發生於2020年1月17日至7月19 日期間，譚曾出席或主持多個公眾集會、擺街站和參與遊行時，多次喊叫包括：「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

譚在參與2020年1月在銅鑼灣遊行設街站時，呼喊辱罵言詞及粗言穢語，期間有數十名人士在圍觀。此外，譚在牛頭角、黃大仙、觀塘、藍田等地區設街站時，發佈煽惑憎恨中國政府等言論。

案件編號： DCCC 927 、928、930/2020