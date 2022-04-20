技術員涉感染肺炎後到處播毒　疑曾乘多樣交通工具　加控至11罪

影印機技術員涉在快速測試顯示對新型冠狀病毒呈陽性後，仍故意外出光顧多間餐廳，包括叉燒丼家、元氣壽司、富臨皇宮等餐廳，意圖「播毒」。技術員原被控1項「使其他人蒙受感染的危險」罪，案件今（20日）在九龍城法院再訊，控方申請新增及修訂控罪，被告現共被控11項「使其他人蒙受感染的危險」罪，獲裁判官批准。案件押後至6月14日答辯，期間被告須還柙候訊。



被告林顯揚，28歲，被控於本年2月25日至3月1日期間，先後在叉燒丼家 、九巴路線21號、新光中心富臨皇宮、小巴路線 83K、黃大仙北館翠華餐廳、港鐵彩虹站往黃大仙列車、荷里活元氣壽司、九巴路線 81M、九巴路線 29M、新浦崗冰室及九巴路線 29M，自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，即新型冠狀病毒，藉身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。

案件編號：KCCC 628/2022

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