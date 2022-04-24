明華大廈重建｜二期清拆在即　街坊追回憶四代同堂相守半世紀

屹立逾半世紀、依山而建的筲箕灣明華大廈，迎來第二期拆卸重建在即，但歲月洗禮不滅街坊於邨內的滿載回憶，手執舊照的兩母女拾級而上，重返舊居外懷緬，左鄰右里擠滿屋外的中央走廊，夾道祝賀誕子之喜、與另一半於屋邨內的驚喜邂逅，一家十一口，銳變至四代同堂，各懷美好時光。

房協即日起推出專題網頁，重現邨內的人文故事及集體回憶，亦擬於重建後設立展覽空間，展示社區情懷。



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80多歲的郭婆婆，育有八名子女，自1965年遷入明華大廈，一恍已大半世紀，由昔日的一家十一口，轉眼已四代同堂。她最難忘邨內街坊的人情味，如70年代初誕下兒子後，獲街坊熱情慶賀，「早上六點幾就拍門，又幫手洗菜、整嘢，我屋企細，就喺廚房搭條水喉出去天階（中央走廊）。」其舊居已清拆，獲調遷至邨內新單位，她笑謂，「住在樓下幾十年，現在住高層，都幾新鮮」，雖然不捨昔日情懷，亦明白舊樓始終要拆。

郭婆婆及女兒鳳玲於明華大廈居住逾半世紀，手執昔日舊照，感觸良多。身後則是兩人舊居，鳳玲當年於露台整理儀容時，邂逅另一半。（盧翊銘攝）

女兒鳳玲則在此度過成長歲月，「大家小朋友通處跑，家家戶戶唔使閂門」，亦見證屋邨今昔變化，那些年未有煤氣煮食，邨內特設「火水站」，居民毋須下山亦可訂購火水燃料，「一講返起大家都記得，係集體回憶。」

曾經於童年時留下不少足迹的「氹氹轉」，已隨時代變遷消逝，今日已改建為籃球場，她笑謂，「我都已經抱緊孫，弄孫為樂。」

屋邨內以前設有「氹氹轉」等遊樂設施，鳳玲曾於童年時留下美好回憶。（房協提供）

明華大廈亦是鳳玲與丈夫邂逅之地，她重提舊事時不免泛起甜意。兩人雖是同事，惟本無交集，但鳳玲某天清早於家中露台梳頭，突發現有人定睛張望，「佢話『咦？原來你都係住呢度㗎？』之後佢返到公司，就好大膽咁約我。」

她後來更得悉對方曾於自己經常光顧的邨內茶餐廳做暑期工，更覺緣份一線牽，「交往後覺得佢好老實同孝順，人品又好」，遂答應下嫁，婚後隨丈夫留守明華大廈，亦得以繼續與父母相鄰。

黑白照及彩色菲林相的進化，亦見證鳳玲一家的成長回憶。（盧翊銘攝）

房協經理（物業管理）曹可欣職責主要是邨務管理，以及向居民講解重建資訊及編配單位等，她說「有時都好似充當輔導員角色」，曾有夫婦因調遷安排意見相左，前往辦事處尋求協助，兩人終達成共識，「之後喺邨口撞返，佢哋話已經適應新環境，見到佢哋開心我仲開心。」

鳳玲珍藏多期由屋邨辦事處出版的明華大廈季刊，「由創刊號儲到依家。」她直言，每次翻閱時，不少回憶湧現。（盧翊銘攝）

明華大廈展開第二期重建工作，房協今日起推出「細說明華」專題網頁，重現邨內的人文故事及集體回憶，房協會揀選邨內的通花牆及懷舊信箱等珍貴物件予以保留，稍後亦將於重建後的新屋邨內設立展覽空間。

房協於2011年宣布分三期重建明華大廈，第一期已於去年竣工，第二期重建安置工作已展開，預計清拆工程將於今年開始。（盧翊銘攝）

被譽為房協重點重建項目的明華大廈，佔地逾34萬平方呎，共13幢大廈，從1962年至1978年分批落成，屋苑以房協創辦人之一何明華會督（ Bishop Ronald Owen Hall）的中文譯名命名，是房協轄下最大型的屋苑之一。

明華大廈名人輩出，天王郭富城亦曾是昔日舊街坊。

1966年2月10日，，時任港督戴麟趾爵士主持明華大廈牌匾揭幕典禮。（房協提供）

房協於2011年宣布分三期重建明華大廈，第一期已於去年竣工，共提供966個出租單位。第二期重建安置工作已展開，預計清拆工程將於今年開始，整個明華大廈重建工程預料將於2035年完成，屆時可提供超過3900個單位，包括2,500多個出租單位、750個資助出售房屋單位和約600個「長者安居樂」單位。