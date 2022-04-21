疫情・直播｜確診個案昨反彃一成　衞生防護中心交代疫情

【晚市堂食/限聚令/健身室/戲院/口罩令/迪士尼樂園/海洋公園】 維持長達三個半月的社交距離措施，今日（21日）開始放寬，食肆晚市恢復堂食，每枱人數與限聚令一樣，放寬至四人；表列處所健身室、戲院、美容院、主題樂園等重開。



新冠病毒確診個案昨日（20日）新增668宗，較前日反彈一成，終止連跌七日。復課至昨兩日，撇除誤報有12名學生快測呈陽性的南區一間國際學校，暫有5間學校有呈報師生染疫。



【15:38】本港新冠肺炎疫情緩和，食肆除了可恢復晚市堂食外，亦放寬至可四人一枱。今午在旺角日式火鍋餐廳中，雖未見爆滿，不過亦見不少一家大小共進午餐，大部份枱亦坐三至四人。有用膳市民指因有人數限制，故已有個多月沒有和朋友一同食飯，笑言放寬後「好似放監咁」，亦希望可進一步放寬每枱人數限制。

【15:17】第五波新冠疫情持續蔓延，政府今日（21日）表示，西貢、屯門及東區共16個屋邨、屋苑及大廈，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向有關居民、清潔工和物業管理員，派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【15:11】鑽石山悅庭軒第一座及沙田水泉澳邨清泉樓今午圍封強檢，政府表示審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。目標是在明日（22日）下成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:13】今屆文憑試（DSE）將於明天（22日）開考，竹篙灣社區隔離設施將設立試場，供須檢疫或確診的考生應考。截至昨日止，已分別有兩名正檢疫及四名確診考生入住竹篙灣，預備應考明天的英國語文科考試。

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【13:55】本港疫情放緩，政府今日起分階段放寬防疫措施。香港迪士尼樂園在今日（21日）重開，市民反應踴躍，近二百人排隊，有打扮精緻的市民一早前來排隊，開園時更興奮跑進場。不少人一家大小到場遊玩、打卡，有小朋友趕在復課前，打扮成蜘蛛俠與家人一起到樂園遊玩。

【12:32】因應政府今日（21日）起放寬社交距離措施，康樂及文化事務署（康文署）轄下部分康樂和文化場地今亦重新開放。今早10時，銅鑼灣維多利亞公園內的籃球場已能看到「波友」三五成羣，緩跑徑外亦有市民使用已解封的健身設施。有波友表示，「封咗之後一路（都無打波），無咩手感」，但重開籃球場是一件幸事。

【11:12】本港新冠肺炎疫情緩和，今日（21日）起多個處所恢復營業。海洋公園今日提早至早上9時40分開放予市民入場，不過在9時許已有過百人在門外等候，不少人是一家大細到場遊玩，未入場已在門外興奮打卡。

▼4月21日 海洋公園重開▼



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【10:41】中學文憑試（DSE）將於明日（22日）開考，香港青年協會升學輔導熱線「DSE27771112」負責人許強懋提醒考生，事先應準備好「走佬袋」，自己及家人亦要清楚染疫後的安排流程，切勿獨自處理壓力。

青協在網站羅列隔離時需要用到的物資包，提醒考生不幸確診或需強檢，應帶有關物品進入竹篙灣應考。（青協DSE網站圖片）

【10:11】政府今（21日）起分階段放寬社交距離措施，按摩院終可復業。按摩業總會主席周鎮宇預計，停業期間已有超過20間按摩院結業，為恢復客人光顧信心，遂推出「安心按摩」計劃，要求客人及員工至少要打兩針，員工亦要做快測，冀客人「安心幫襯」。

【09:52】政府今（21日）起重開部份康文署場地，市民上周六（16日）已可透過「康體通」網上預約場地。全職籃球教練劉嘉豪表示，「炒場黨」再次現身，近傍晚時段由原價296元炒貴至1,600至1,800元，即使康文署有打擊炒風，反令「炒場黨」有加價機會。

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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【09:45】觀塘順利邨利恒樓今早解封，共有約1380人接受了檢測，當中共發現九宗陽性檢測個案及三宗檢測結果不確定個案，政府亦曾派員到訪約700戶，當中48戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:16】政府今日（21日）起分階段放寬社交距離措施，容許恢復不超過30人的本地遊；如團友出發當日經快速測試驗出陰性，每團人數可放寬至100人。旅遊業議會主席徐王美倫表示，團友出發前要申報檢測結果及簽名作實，相關記錄會保留三日，如有虛報要自行承擔責任。

▼健身室4月21日凌晨零時重開▼



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【07:30】去年平安夜開幕的維港水上單車，在停業三個月後今日終於重開。負責人坦言，停業期間難免造成一定損失，但眼見疫情轉好，市面恢復熱鬧，對未來感樂觀，希望市民可以邊踩「鴨仔船」邊享受維港景色。維港水上單車在現時推出優惠，經網上預約，周一至周五上午時段可享半價優惠，以100元租用二人船或140元租四人船，而下午亦有六折，兩款船分別收費120或168元。

▼維港水上單車為4月21日重開作準備▼



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【07:00】美容院停業逾三個月，業界估計產業鏈牽涉八萬人家庭。美容院NU DERMA老闆陳雪茹耗盡12年營業積蓄後，抵押樓宇借貸200萬元，以支付租金等開支，讓復業後員工有工開。面對龐大壓力，她曾瀕臨精神崩潰，靠跑步調節心情。

▼美容院為4月21日重開做準備▼



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【01:30】第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業。24小時營業的連鎖健身中心「24/7 Fitness」，於今日（21日）凌晨零時率先復業，面積過萬呎的新蒲崗的分店，已有五名市民，急不及待到場等待健身，半小時後已有數十人入場，有市民稱體重已增加四五公斤，強調不能等待至明日，「肌肉唔等得！要開始返嚟。」

▼4月20日 觀塘順利邨利恒樓圍封檢測▼



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▼申請康復紀錄二維碼▼



▼4月20日 按摩業總會紹重開準備工作▼



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▼4月20日 石澳泳灘封灘食肆生意跌▼



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（消防處Facebook）

▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



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▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

