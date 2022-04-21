疫情・4.21｜新增確診企穩600水平　晚市恢復堂食座無虛席

今日（21日）增加628宗確診個案，包括25宗輸入個案，數字較昨日大幅增加，多26人死亡，病死率0.76%。今日有250間學校復課，6間學校呈報有陽性個案，包括5位教職員及2位學生，其中一間學校有2名教職員呈報陽性個案。



昨日疫情報道總覽：



▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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4月22日【01:43】DSE中學文憑試今日（22日）開考，是第三次在新冠病毒疫情下進行的DSE，比過去兩屆情況更差，仍然單日有逾600宗確診個案。教育局局長楊潤雄邀請各大學校長及中學校長團體，拍片為考生打氣。多位校長不約而同指出，考試只是人生一個階段，考生最緊要盡力而為，全力以赴，只是盡己所能，就問心無愧，相信在艱難時候，愈能夠激發奮鬥心。

詳見教育局局長楊潤雄Facebook專頁

【23:29】食衞局周四晚上（21日）發出強制檢測公告，與過去8日一樣有40幢大廈上榜，當中分別有15幢私人住所、5幢居屋及15幢公屋，以大埔、沙田、將軍澳各佔3幢為最多。而上榜大廈不少為著名的私人住所，包括日出康城、黃埔花園、嘉湖山莊等。此外，土瓜灣翔龍灣於兩日內，已三座上榜，包括1座、5座及6座。

▼4月21日強檢制檢公告詳情▼



【22:16】第五波疫情緩和，食肆今日（21日）放寬晚市堂食及四人上限一枱。市民與親朋好友闊別多日，紛紛外出吃飯相聚。日式燒肉專門店牛角旺角分店，有數十人在門外排隊，輪候票數更逾300張。有顧客形容為「解放」，更早於一個月前政府宣布消息時已訂座；亦有人擔心未來再禁堂食，因此希望活在當下，「有得食好食喇，有得出街好出街喇。」

▼4月21日 食肆恢復晚市堂食，日式燒肉店座無虛席▼



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【20:08】疫情持續橫行，民政事務總署今日（21日）表示，​因應離島和葵青採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約24萬套快速測試套裝，而上榜屋邨及屋苑包括：逸東（一）邨及逸東（二）邨、荔景邨、麗瑤邨、祖堯邨、浩景臺、悅麗苑、賢麗苑及翠瑤苑，對象包括住戶、清潔工及物管員工。

【19:38】第五波疫情放緩，政府今日（21日）起放寬一系列社交距離措施，部份康文署場地今日起重開，不過隨即出現「炒場」情況，有籃球場炒貴至約1,800元。康文署今晚回應表示，由5月1日起推出新的措施打擊「炒場」，場地職員在租用時段內會抽樣巡查，如發現租用人沒有在場使用設施，將會被視作一次違規；任何租用人在連續30天內累積兩次違規，會在第二次違規日期當天起計的第三天開始，被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。

▼4月21日 健身室4月21日准重開▼



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【19:16】第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業。有健身室今午（21日）非繁忙時間，仍有大批市民健身，業界對人流達至正常水平，感到意外及驚喜。

健身室內有悲有喜，顧客余小姐期待復業多日，指肚腩的脂肪增加，計劃每周健身三日，「一定要操爆自己，搵返啲肌肉！」惟有健身教練表示，停業期間零收入，在苦無資助的情況下，已有兩名同事捱不住轉行。

余小姐計劃每周健身三日，每次最少兩小時：「一定要操爆自己，搵返啲肌肉！」（廖雁雄攝）

【19:11】男子受聘到金融技術公司任業務發展經理，惟上班前卻確診新冠肺炎並需留院，他康復後通知新公司可以如期履新，卻被告知其職位已被他人取代。準男經理認為該公司有違反《殘疾歧視條例》之嫌，向平機會投訴後，平機會代為入稟區域法院，要該公司道歉及索償7萬元。本案亦是平機會首次把涉及新冠病毒的殘疾歧視個案提出訴訟。

【18:46】維持長達三個半月的社交距離措施，今日（21日）開始放寬，表列處所之一戲院重開，有部份戲迷湧入戲院「報復式睇戲」。《香港01》記者到訪旺角戲院，有入場看電影的戲迷表示，已有數月未有入場，即使對電影感受一般，但仍指重返戲院體驗不錯。今日戲院暫未提供飲食場次，有市民對此表示，場內沒有咀嚼聲可提升觀影感受。

【18:36】2022年DSE明日(22日)開考，疫情下試場準備更為謹慎，位於葵涌的獅子會中學今(21日)為考試作最後準備，考生明早7時45分可進入校園，之後需經過一系列防疫「關卡」，如量體溫、核對樣貌及健康申報表等。該校表示，考生座位之間有1.8米間距，並設置備用試場及特別課室等，保障試場安全。

▼4月21日 DSE其中一個試場獅子會中學介紹安排▼



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【18:30】疫情持續，政府收緊防疫規例，位於旺角的4ward Fitness昨日宣布結業，現有會員會過渡至舒適堡，消委員今日（21日）指出，至今收到7宗相關消費者投訴個案，涉案總金額超過24萬元，提醒消費者了解過渡安排細節，以作出知情選擇，包括是否牽涉任何額外收費等。

【18:30】衞生防護中心最新公布的確診大廈名單，截止昨日（20日），共有約114處新上榜，當中以深水埗區最嚴重，單日新增14幢新大廈有人染疫；其次是油尖旺區，共有11幢。據資料顯示，有至少3間安老院上榜。



新上榜的大廈中有不少為豪宅，例如大潭紅山半島洋房、九龍站擎天半島5座、何文田半山壹號20號及32號等。

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【18:25】第五波疫情緩和，政府宣布由今日（21日）起，分階段放寬多項防疫措施，其中食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，每枱限坐人數由2人放寬至4人。隨著防疫措施放寬，有外賣平台隨即推出優惠，有外賣員相信叫外賣的人將減少，料恢復晚市後每日能接到的外賣訂單、及每張訂單可賺取的收入均會減少。不過，有餐廳負責人指，即使恢復晚市，對生意仍不感樂觀，所以保留外賣優惠。

▼兩大外賣平台各推優惠▼



【17:20】懲教署今日（21日）表示，在囚人士確診個案已由高峰期每天平均超過140宗，回落至過去一周每天平均約五宗，目前約有90名確診在囚人士正接受隔離和治療，累計約3,410名在囚人士康復。



署方亦逐步放寬親友探訪安排，包括增加探訪次數及訪客人數，以及須符合「疫苗通行證」接種要求。

懲教署表示，在囚人士確診個案已由高峰期每天平均超過140宗，回落至過去一周每天平均約五宗。（資料圖片）

【17:18】位於西九文化區的M+博物館去年11月中開幕，不過，第五波疫情來襲，自今年1月閉館多月，今日（21日）終於重開。不過，曾捲入政治爭議的希克展廳內，最少三件展品遭撤換，包括隱喻六四事件受傷學生的王興偉《新北京》，意味相關作品示眾僅不足兩個月便已快閃換走。



剛履新的M+董事局主席陳智思則表示，留意到作品更新，但其本人沒有參與其中，相關工作由專業策展人團隊負責，強調所有藏品不會有法律風險。M+發言人指，已計劃輪換逾200件作品，目前已換九件，M+董事局及西九管理局均無參與決定。

【17:18】國安處早前在旺角台式飲品店「初凝 · 芝茶」拘捕兩名女負責人，她們涉在網上發布反政府及抹黑防疫政策言論，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為，案件今日（21日）在西九龍裁判法院再訊。控方提交修訂控罪，辯方則申請毋須答辯，押後至5月25日再訊，以待與控方作商討，獲羅德泉主任裁判官批准。另兩名被告今均有保釋申請，羅官聽罷雙方陳詞後拒絕兩人的申請。

【17:18】第五波疫情放緩，政府今天（21日）首階段放寬社交距離措施，惟不包括酒吧、卡拉OK、麻雀館等。香港持牌酒吧會所創會會長梁立仁及業界代表舉行記者會，強調業界持有正當牌照，與一般食肆分別不大，促請政府公平對待，讓晚間消閑娛樂場所能夠正常營業，否則應提供急切資助。



有酒吧業界代表表示，受疫情影響，已長時間沒有營業，為了應付租金和員工薪酬，只好變賣樓、車和手錶，希望政府能正視業界需要。另有麻雀會所代表稱，曾多次去信特首辦，但均不獲回應，亦批評現有資助額不足，停業下難以維生。

【17:18】清潔工友一直站在抗疫最前線，然而，根據多個關注清潔工權益團體的觀察，政府早前提出在疫情下加強保障工友權益的措施，部分在執行上有漏洞，包括網上申報程序繁複，令基層工友難以獲得證明文件申請有薪病假，加上《僱傭（修訂）條例》草案仍未通過，有部分僱主拒絕承認檢疫令和隔離令，工友難以取回應有權益。



三個關注團體就上述問題今日（21日）聯合去信政府，提出討論及改善建議，包括安排真人接聽熱線，協助基層處理申報事宜，設立追溯期，容許工友申報過去兩個月內的確診個案及提交相關資料，在僱員提交有效證明文件後，向僱主追回有薪病假等。

【17:17】何婉霞表示，3月底收病人投訴，要求相關承辦商檢視，剛收到承辦商初步報告。發現承辦商有出錯，故極度遺憾及失望，已要求承辦商改善及提交報告，並要公布事件，已責成承辦商詳細交報告及執行改善方案。有需要會保留法律追究權利。受影響病人是在2月21日至3月1日採樣。

【17:05】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，對於檢測承辦商PRENETIC漏向陽性市民發短訊通知，表示好遺憾及失望。相關25個樣本2月尾至3月頭交，病人原應在3月頭至3月中收報告。

【16:53】歐家榮表示，近兩日有康復市民無法領碼，就有關求助個案已進行跟進，了解到原因可能包括：1) 最近兩周內呈報或核實資料個案，由於資料庫昨已更新，今日可再試下載；2) 有資料不在衞生署確診個案資料庫內，例如之前上載不成功或無申報，包括快測個案；3)有康復者輸入的個案，與衞生署確診個案資料庫內的資料不吻合，例如身份證號碼或陽性結果月份，若市民手持我們發出的隔離令或測試陽性紀錄，可對一對資料是否正確，如是，可再試，有機會陽性結果月份與採樣月份不同，特別有人在月尾採樣人士，康復日期可能在下一個月，建議再試。

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【16:46】歐家榮表示，就今日有報章指，有近40萬確診者未獲取康復碼，有關報道資料數字並不正確，第五波118萬宗個案，衞生防護中心已及時更新上載資料到各系統，不存在積存大量資料的情況，強調現時所有陽性個案已上載，現時每日個案會及時更新，不存在滯後或更新問題。

【16:46】歐家榮表示，政府早前公布4月19日起，市民可用三途徑領取康復二維碼，包括電子疫苗接種及檢測系統，可在網上平台(可用手機/電腦)；智方便及醫健通，輸入身份證號碼及簽發日期、出院日期。首天已將4月6日資料上載系統，1117298宗。最近兩星期確診個案，未到康復日期，中心了解到市民想盡快領取QR CODE，昨天已將過去兩周資料上載到相關系統，共有1187000宗個案。

【16:44】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日增加628宗確診個案，包括25宗輸入個案，數字較昨日大幅增加，多26人死亡，病死率0.76%。今日有250間學校復課，6間學校呈報有陽性個案，包括5位教職員及2位學生。

【16:37】社交措施已調整，晚市堂食恢復，處所重開，呼籲市民避免去人多但空氣不流通地方。疫苗通行證下周六進入第二階段，18歲或以上入指定場所通行證要求打兩針，包括12至17歲已打一針滿6個月人士，下月底三階段後之後除已康復人士，否則打兩針滿6個月，就要打第三針。

【16:35】食物及衞生局副局長徐德義表示，政府向不同單位向60歲以上長者派快測包，目的希望他們養成習慣，不時自行快測，一旦染疫可及早發現。周二派發至今，已派出50萬份測試套裝，過去兩周觀察，操作上已即時安排物流，昨起為各派發點安排補充更多存貨，地區康健中心、康健站、長者中心昨日起陸續收補貨，可再派發。

長者就算並非會員或服務使用者，可同樣索取測試包，親身到服務單位，帶證明年齡文件即可，如長者卡、樂悠卡，派發服務單位包括：

-213間社署資助的長者地區鄰舍活動中心

-2間地區康健中心

-11個地區康健站

-14間衛生署長者健康中心

-18間醫管局、NGO、中醫中心

【16:23】政府今日（21日）重開多項公共服務，包括運輸署的牌照服務，多個運輸署的牌照事務處均大排長龍，情況最嚴重的長沙灣事牌處，中午時分，輪候時間長達7小時，估計在下午5時關門前應未能處理所有個案。

《香港01》記者下午一時許到金鐘的牌照事務處視察，發現辦事處外人龍已伸延到下一層樓，估計有近100人輪候，現場有市民鼓噪並批評職員無分流，早已預約的市民亦要排隊，令情況極混亂。有司機指早上人龍排到出中信天橋，最終要逾4小時才能辦妥手續。

▼4月21日 運輸署牌照事務處恢復服務出現超長人龍▼



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【16:01】警方去年到尖沙咀酒吧巡查，一名地產經紀涉訛稱已接種新冠疫苗，並出示假電子針卡被捕，他承認觀看網上教學後，自行製作假針卡，以便進入酒吧消遣。地產經紀今（21日）在九龍城法院承認誤導警務人員罪，案情指他在被捕後兩天，終接種了首劑新冠疫苗。案件押後至5月5日判刑，以索取社會服務令報告，期間他獲准保釋。

【15:38】本港新冠肺炎疫情緩和，食肆除了可恢復晚市堂食外，亦放寬至可四人一枱。今午在旺角日式火鍋餐廳中，雖未見爆滿，不過亦見不少一家大小共進午餐，大部份枱亦坐三至四人。有用膳市民指因有人數限制，故已有個多月沒有和朋友一同食飯，笑言放寬後「好似放監咁」，亦希望可進一步放寬每枱人數限制。

【15:18】社交距離措施今日（21日）起開始放寬，康文署重開部分康樂及文化場地，體育館內較搶手的是球類場地。《香港01》記者早上到訪屯門友愛體育館，不少市民在場地外已急不及待進行伸展熱身運動，亦有些已在場內盡情揮灑汗水。在場波友指，取得場地打球實在得來不易，預約場地甚為困難，在開放網上預約首天便使用8部手機及電腦，才能成功預約。有市民表示，因部分體育館仍作檢測中心，場地變少，變相比平時更難預約，亦有人利用場地短缺作牟利用途，故意炒價，希望當局能夠加強監管。

【15:17】第五波新冠疫情持續蔓延，政府今日（21日）表示，西貢、屯門及東區共16個屋邨、屋苑及大廈，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向有關居民、清潔工和物業管理員，派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

▼4月21日 水泉澳邨清泉樓圍封檢測▼



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【15:11】鑽石山悅庭軒第一座及沙田水泉澳邨清泉樓今午圍封強檢，政府表示審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。目標是在明日（22日）下成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

▼4月21日 鑽石山悅庭軒第一座圍封檢測▼



【14:13】今屆文憑試（DSE）將於明天（22日）開考，竹篙灣社區隔離設施將設立試場，供須檢疫或確診的考生應考。截至昨日止，已分別有兩名正檢疫及四名確診考生入住竹篙灣，預備應考明天的英國語文科考試。

▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼



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【13:55】本港疫情放緩，政府今日起分階段放寬防疫措施。香港迪士尼樂園在今日（21日）重開，市民反應踴躍，近二百人排隊，有打扮精緻的市民一早前來排隊，開園時更興奮跑進場。不少人一家大小到場遊玩、打卡，有小朋友趕在復課前，打扮成蜘蛛俠與家人一起到樂園遊玩。

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【13:36】中學文憑試DSE周五（22日）開考，首日為英文科考試，放榜日暫定7月20日。今屆文憑試將要求考生在每個考試日早上都做快速測試及拍照記錄。若考生住所不幸遭到政府圍封強檢，可表明考生身份，可優先進行檢測。萬一考生快測陽性或被列作密切接觸者，則可選擇前往竹篙灣社區隔離設施應考，或申請成績評估，惟最高只可獲Level 5。

今屆考生過去三年求學生涯不幸均被疫情籠罩，課堂或多或少受影響，在今年大變動下，確診、強檢應如何處理？在竹篙灣應考又有什麼？《香港01》整理考評局考生應考須知、今屆DSE特別安排及各重點事項，祝各考生「試試順利」，萬無一失。

【12:45]本港新冠肺炎疫情緩和，海洋公園今日（21日）重開。海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，重開後見到入場情況十分「墟冚」，期望能做到休園前入場情況，以及有更多遊客到訪公園，彌補休園期間的損失。他又強調，海洋公園休園前，清潔已達最高水平，重開後亦要求員工每日上班前要做快速測試。



被問到水上樂園何時可重開，海洋公園主席劉鳴煒表示，市民出現抗疫疲勞，需有更多戶外消閑地方，而水上樂園開放時間，則要待政府公布下階段重開沙灘及泳池，才可望重開。

【12:32】因應政府今日（21日）起放寬社交距離措施，康樂及文化事務署（康文署）轄下部分康樂和文化場地今亦重新開放。今早10時，銅鑼灣維多利亞公園內的籃球場已能看到「波友」三五成羣，緩跑徑外亦有市民使用已解封的健身設施。有波友表示，「封咗之後一路（都無打波），無咩手感」，但重開籃球場是一件幸事。

▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



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【11:12】本港新冠肺炎疫情緩和，今日（21日）起多個處所恢復營業。海洋公園今日提早至早上9時40分開放予市民入場，不過在9時許已有過百人在門外等候，不少人是一家大細到場遊玩，未入場已在門外興奮打卡。

▼4月21日 海洋公園重開▼



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【10:41】中學文憑試（DSE）將於明日（22日）開考，香港青年協會升學輔導熱線「DSE27771112」負責人許強懋提醒考生，事先應準備好「走佬袋」，自己及家人亦要清楚染疫後的安排流程，切勿獨自處理壓力。

青協在網站羅列隔離時需要用到的物資包，提醒考生不幸確診或需強檢，應帶有關物品進入竹篙灣應考。（青協DSE網站圖片）

【10:11】政府今（21日）起分階段放寬社交距離措施，按摩院終可復業。按摩業總會主席周鎮宇預計，停業期間已有超過20間按摩院結業，為恢復客人光顧信心，遂推出「安心按摩」計劃，要求客人及員工至少要打兩針，員工亦要做快測，冀客人「安心幫襯」。

【09:52】政府今（21日）起重開部份康文署場地，市民上周六（16日）已可透過「康體通」網上預約場地。全職籃球教練劉嘉豪表示，「炒場黨」再次現身，近傍晚時段由原價296元炒貴至1,600至1,800元，即使康文署有打擊炒風，反令「炒場黨」有加價機會。

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



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【09:45】觀塘順利邨利恒樓今早解封，共有約1380人接受了檢測，當中共發現九宗陽性檢測個案及三宗檢測結果不確定個案，政府亦曾派員到訪約700戶，當中48戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【09:16】政府今日（21日）起分階段放寬社交距離措施，容許恢復不超過30人的本地遊；如團友出發當日經快速測試驗出陰性，每團人數可放寬至100人。旅遊業議會主席徐王美倫表示，團友出發前要申報檢測結果及簽名作實，相關記錄會保留三日，如有虛報要自行承擔責任。

▼健身室4月21日凌晨零時重開▼



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【07:30】去年平安夜開幕的維港水上單車，在停業三個月後今日終於重開。負責人坦言，停業期間難免造成一定損失，但眼見疫情轉好，市面恢復熱鬧，對未來感樂觀，希望市民可以邊踩「鴨仔船」邊享受維港景色。維港水上單車在現時推出優惠，經網上預約，周一至周五上午時段可享半價優惠，以100元租用二人船或140元租四人船，而下午亦有六折，兩款船分別收費120或168元。

▼維港水上單車為4月21日重開作準備▼



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【07:00】美容院停業逾三個月，業界估計產業鏈牽涉八萬人家庭。美容院NU DERMA老闆陳雪茹耗盡12年營業積蓄後，抵押樓宇借貸200萬元，以支付租金等開支，讓復業後員工有工開。面對龐大壓力，她曾瀕臨精神崩潰，靠跑步調節心情。

▼美容院為4月21日重開做準備▼



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【01:30】第五波疫情緩和，本港過千間健身室停業逾三個月，苦候多日終於獲准復業。24小時營業的連鎖健身中心「24/7 Fitness」，於今日（21日）凌晨零時率先復業，面積過萬呎的新蒲崗的分店，已有五名市民，急不及待到場等待健身，半小時後已有數十人入場，有市民稱體重已增加四五公斤，強調不能等待至明日，「肌肉唔等得！要開始返嚟。」

▼4月20日 觀塘順利邨利恒樓圍封檢測▼



+ 9

▼申請康復紀錄二維碼▼



▼4月20日 按摩業總會紹重開準備工作▼



+ 6

▼4月20日 石澳泳灘封灘食肆生意跌▼



+ 6

（消防處Facebook）

▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼



+ 19

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

