綠在區區停儲分近兩個月今起恢復　中央收膠擴至九區料年收5000噸

第五波新冠疫情肆虐，環保回收工作受影響。「綠在區區」及回收便利點的「綠綠賞」積分計劃在三月初起暫停，環保署今日（21日）指，已全面恢復服務，並正擴充回收網絡至32間「回收便利點」。

此外，「廢塑膠回收先導計劃」（中央收膠）自今年三月底起，正逐步擴展至九區，覆蓋全港逾半人口，預計回收總量將提升至每年約5,000公噸。



首階段社交距離措施今（21日）起放寬，「綠在區區」社區回收設施亦已全面恢復服務，《綠綠賞（電子）積分計劃》亦恢復記錄電子積分及兌換禮品。

環保署表示，首批22間「回收便利點」2020年底投入服務，去年有約300萬人次訪客，帶來超過9,000公噸回收物，回收量較上一代的社區回收中心上升超過四倍。11間「回收環保站」，包括兩間於去年十月投入服務的「綠在西貢」和「綠在灣仔」，去年共收集逾5,400公噸回收物。

環保署正擴充回收網絡，新一批10間「回收便利點」，其中八間已開業，餘下兩間亦會於短期內投入服務，總數將擴展至32間。

此外，中央收膠服務自今年三月底起正逐步擴展至九區，包括新增的大埔、西貢、中西區、深水埗、荃灣及屯門六區，以覆蓋全港逾半人口，預計此服務的回收總量將提升至每年約5,000公噸。