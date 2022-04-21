DSE｜竹篙灣隔離試場環境曝光　六名考生入住明應考英文科

今屆文憑試（DSE）將於明天（22日）開考，竹篙灣社區隔離設施將設立試場，供須檢疫或確診的考生應考。截至昨日止，已分別有兩名正檢疫及四名確診考生入住竹篙灣，預備應考明天的英國語文科考試。

考評局又披露隔離試場的環境面貌及應考流程，場內已預備多個獨立房間作為考室，考生應考期間必須留在錄影範圍內的座位，整個考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用。



▼竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼



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「方艙」上層為考生於隔離期間入住的房間，下層則為考室。（考評局提供）

考評局表示，竹篙灣「隔離試場」已準備就緒，約有60名監考員已接受相關培訓，迎接明天開考，稍後會視乎需要培訓更多監考員。考評局又發放隔離試場照片，及交代場內的考試安排。

考評局指，場內已預備了多個獨立房間為考室，並設有供考生應考用之桌椅，亦設有洗手間。考生在考試期間必須留在錄影範圍內的座位，試場主任會透過廣播系統向考生作考試宣布。

考室安裝監察系統，監考員透過視像實時監察考室，考生亦可透過系統與監考員對話及尋求協助，如需使用洗手間或補充答題紙，可透過監察系統向監考員提出要求，待監考員進一步提出指示或協助。整個考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用。

整個考試過程會被錄影，以作監察及處理考試異常事件之用。（考評局提供）

考生完成作答後，需把答卷及剩餘的考試文具例如電腦條碼貼紙等分別放入不同膠袋，待監考員收集。考評局會適當處理答卷並進行掃描，以便進行網上評卷。監考員亦會在考室外監察考試過程，並準備隨時協助有需要的考生。

今屆DSE設有特別安排，考生確診或被列作密切接觸者，可獲安排前往竹篙灣入住社區隔離設施應考，若在非應考日，可致電消防處考生專線5211 9422，處方會安排抗疫專車即日接載考生前往竹篙灣；若應考當日確診或被列作密切接觸者，則需致電3693 4770聯絡抗疫的士。兩種情況均需同時致電3628 8860聯絡考評局，以作相關安排。

（消防處Facebook）

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