疫情・最新｜文憑試今日開考　衞生署：20多名考生在竹篙灣考試

今日（22日）增加574宗確診個案，包括11宗輸入病例，多15人死亡，病死率0.76%。再有一宗已出社區第12日才檢測陽性個案，患者印尼抵港外傭，懷疑為復陽個案。299間學校復課，有1宗學生快測陽性個案呈報。今日文憑試開考，21名考生在竹篙灣考試，當中0人為確診學生。



昨日疫情報道總覽：



▼4月22日 DSE開考首日先考英文科▼



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▼4月22日 長沙灣九龍牌照事務處現300排隊人龍等續牌、換牌▼



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【17:14】疫情放緩，社交距離措施昨日（21日）放寬，不超過30人的本地遊可復辦，首團今日（22日）成團。縱橫遊的「元朗大夫第」本地遊，連同工作人員共27人參加，大部份為中老年人。該團團費88元，包一餐米芝連一星餐廳點心午餐，有團友用了約800元，替朋友購買齋雞粒作為「手信」，大讚旅行團「好抵玩」。

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【17:13】東涌逸東（二）邨傑逸樓今日傍晚圍封強檢，政府表示審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。目標是在明日（23日）下午約一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:03】歐家榮表示，之前推出電子平台予私家醫生有領取新冠口服藥，政府會送藥，已有250名已取藥醫生已透過平台註冊登記。

【16:57】歐家榮表示，熔斷機制是重要防控措施、外防輸入可避免個案流入社區，每名抵港旅客都必須在機場有檢測待行，確保陽性個案不會出社區，就算陰性都要用指定交通去檢疫酒店7天或14日。至於熔斷機制涉及多方面考慮，食衞局多方面評估及風險評估，作出一些措施。

【16:46】歐家榮表示，早前教育局宣布今次DSE考生確診可去竹篙灣隔離及考試，如密切接觸者亦可去竹篙灣檢疫及考試，今日約有20多人在竹篙灣考試。

【16:40】歐家榮表示，再有一宗已出社區第12日才檢測陽性個案，38歲女患者印尼抵港，為一名印傭。她本身沒有病徵，4月8日乘 CX798 到港, 抵港到檢疫酒店7天，7日都有檢測 ，完成檢疫後一直陰性，離開酒店返家按要求4月19日即第12日再檢測，私營化驗所結果不確定，衞生署驗到陽性但CT值大過35，僱主一家無病徵列為密者接觸者，似復陽個案。

【16:37】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日（22日）增加574宗確診個案，包括11宗輸入病例，多15人死亡，病死率0.76%。再有一宗已出社區第12日才檢測陽性個案，患者印尼抵港。299間學校復課，1宗學生陽性個案呈報。

【14:44】政府昨日（21日）重開多項公共服務，其中多個運輸署的牌照事務處均大排長龍，今日（22日）中午時分長沙灣的九龍牌照事務處，現場有約300人排隊。有輪候巿民表示，早上10時開始排隊，預料先至下午5、6時方可完成手續。

【13:27】復活節假期完結後，本港疫情未有再回落，更呈輕微回升跡象。根據衞生防護中心最新公布的4月21日確診大廈名單數目，比前日淨增加926幢。沙田區單日升幅最大，新增104幢大廈出現確診患者，包括馬鞍山迎海、沙田金獅花園等，均出現多座大廈新上榜。

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【12:39】今日(22日)開考，考生試前要做快速檢測，陽性需在早上6時半前通知考評局及抗疫的士，前往竹篙灣應考。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，今早有三名考生申請由抗疫的士送入竹篙灣應考，過程大致順暢無塞車。他稱因應目前疫情緩和，下周二（26日）起會將抗疫的士數量由400輛減至140輛，並稱相信可應付需求。

【11:56】本港新冠病毒疫情緩和，但仍實施嚴謹的「外防輸入」入境限制，按現時航空熔斷機制，同一航班有3人抵港後確診就會觸發熔斷機制，該航班須停飛7日，由4月1日以來已有有11條航班因而被罰停飛。航空業界及商界持續要求政府放寬限制，消息指政府接納業界要求，熔斷機制上調至同機5人確診才需停飛，短期內將會公布。

【11:50】全國人大代表洪為民，今年1月3日於灣仔一間餐廳舉行生日宴，有超過200人參與，包括多位高官、政客，事後有參與者被發現確診新冠肺炎。食環署早前向餐廳發出告票，指其告示未符合衛生署規定，餐廳的代表今（22日）在東區法院認罪，並稱只是技術性犯錯。裁判官朱文瀚判刑時指，案件發生之時，香港正面對第五波疫情，感染個案逐步上升，多個處所有大規模社區爆發的風險，不容忽視病毒在社區傳播風險，直指全城抗疫人人有責，判餐廳罰款6000元。

【10:42】第五波疫情下，死亡數字一度高企，不少遺體未能及時火化，當局要設置臨時凍櫃存放遺體。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（22日）在電台節目表示，大部份逝者家屬已經完成認領遺體程序，正預約處理後事，但因全港殯儀館能提供的空間，每日只能為120位先人辦後事，目前殯儀館服務已預約到5月底。

【09:21】新冠疫情爆發逾兩年，酒吧、麻雀館等表列處所屢遭停業，其中麻雀館停業日數超過一年。防疫措施昨日起放寬，首階段放寬社交距離措施，惟不包括麻雀館、酒吧、卡拉OK等。業界代表今早（22日）在電台節目表示，認為做法不公平，不明白為何麻雀館不涉任何確診個案仍屢遭停業，表明「下月開唔到會發生咩事，我都答唔到。」

【09:09】2022年文憑試（DSE）今日（22日）開考，考生需在早上做快速檢測並獲得陰性證明，方可應考，考評局亦規定試場工作人員必須完成健康申表等資料核對，才可讓考生進入試場。首日是英文科閱讀及寫作考試，雖然於早上8時半開始，但已有不少考生早上7時已在試場門口等，以調整緊張的心態。有考生坦然怕備戰時染疫，已有一個月無出門，亦連續快測三天及執好「走佬袋」，以備不時之需。

周潤發跑步經過南昌街試場外向考生揮手打氣。

▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼



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▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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【07:42】被圍封的沙田水泉澳邨清泉樓及鑽石山悅庭軒第一座今早（22日）解封，在圍封期間清泉樓共發現5宗陽性檢測個案和兩宗不確定個案。悅庭軒第一座則僅發現2宗陽性個案。

▼4月21日 食肆恢復晚市堂食，日式燒肉店座無虛席▼



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【07:00】港府於4月取消九國「禁飛令」，然而仍維持「最辣」的航班熔斷機制，同機三人確診即停飛七日，令航空公司不敢加開航班，國際航空運輸協會（IATA）更形容「香港已在航空地圖上消失」。

未來兩個月只有六班倫敦、五班曼城英國直航機回港，有升學顧問接獲過百滯留英國的學生家長求助，未夠18歲的學生或要頻撲找寄宿家庭。16歲女兒在英國留學的關太，為女兒買的機票接連取消，至今未敢對女兒交代實情，「唔敢話畀佢知，驚佢會喊」。

有學者及醫生均認同，可以適度放寬熔斷機制，在防疫之間取得平衡。

【01:43】DSE中學文憑試今日（22日）開考，是第三次在新冠病毒疫情下進行的DSE，比過去兩屆情況更差，仍然單日有逾600宗確診個案。教育局局長楊潤雄邀請各大學校長及中學校長團體，拍片為考生打氣。多位校長不約而同指出，考試只是人生一個階段，考生最緊要盡力而為，全力以赴，只是盡己所能，就問心無愧，相信在艱難時候，愈能夠激發奮鬥心。

詳見教育局局長楊潤雄Facebook專頁

▼4月21日 DSE其中一個試場獅子會中學介紹安排▼



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▼4月21日 水泉澳邨清泉樓圍封檢測▼



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▼4月21日 恢復晚市堂食首晚 尖沙咀食肆生意暢旺▼



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▼4月21日 海洋公園重開▼



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▼4月21日 迪士尼樂園重開▼



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▼4月21日 健身室4月21日准重開▼



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▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



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▼4月21日 戲院重開即吸引觀眾入場▼



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▼4月21日 運輸署牌照事務處恢復服務出現超長人龍▼



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▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

