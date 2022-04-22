疫情・最新｜DSE文憑試今日開考　至少6名考生竹篙灣應考

今日（22日）香港中學文憑試開考，是近兩年來，首次在疫情未完全回到確診個案低水平的時期下如常考試。本港周四（21日）新增628宗確診個案，包括25宗輸入個案，另有6間學校呈報出現陽性個案，包括5位教職員及2位學生，其中一間學校有2名教職員呈報陽性個案。當局亦指，截至昨日至少6名應屆考生已入住竹篙灣檢疫中心，會於設施內應考。



昨日疫情報道總覽：



▼4月21日 DSE其中一個試場獅子會中學介紹安排▼



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【09:21】新冠疫情爆發逾兩年，酒吧、麻雀館等表列處所屢遭停業，其中麻雀館停業日數超過一年。防疫措施昨日起放寬，首階段放寬社交距離措施，惟不包括麻雀館、酒吧、卡拉OK等。業界代表今早（22日）在電台節目表示，認為做法不公平，不明白為何麻雀館不涉任何確診個案仍屢遭停業，表明「下月開唔到會發生咩事，我都答唔到。」

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【09:09】2022年文憑試（DSE）今日（22日）開考，考生需在早上做快速檢測並獲得陰性證明，方可應考，考評局亦規定試場工作人員必須完成健康申表等資料核對，才可讓考生進入試場。首日是英文科閱讀及寫作考試，雖然於早上8時半開始，但已有不少考生早上7時已在試場門口等，以調整緊張的心態。有考生坦然怕備戰時染疫，已有一個月無出門，亦連續快測三天及執好「走佬袋」，以備不時之需。

▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼



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▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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【07:42】被圍封的沙田水泉澳邨清泉樓今早（22日）解封，在圍封期間共發現11宗陽性個案，5宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。政府上午約七時完成強制檢測行動，水泉澳邨清泉樓內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼4月21日 食肆恢復晚市堂食，日式燒肉店座無虛席▼



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【07:00】港府於4月取消九國「禁飛令」，然而仍維持「最辣」的航班熔斷機制，同機三人確診即停飛七日，令航空公司不敢加開航班，國際航空運輸協會（IATA）更形容「香港已在航空地圖上消失」。

未來兩個月只有六班倫敦、五班曼城英國直航機回港，有升學顧問接獲過百滯留英國的學生家長求助，未夠18歲的學生或要頻撲找寄宿家庭。16歲女兒在英國留學的關太，為女兒買的機票接連取消，至今未敢對女兒交代實情，「唔敢話畀佢知，驚佢會喊」。

有學者及醫生均認同，可以適度放寬熔斷機制，在防疫之間取得平衡。

【01:43】DSE中學文憑試今日（22日）開考，是第三次在新冠病毒疫情下進行的DSE，比過去兩屆情況更差，仍然單日有逾600宗確診個案。教育局局長楊潤雄邀請各大學校長及中學校長團體，拍片為考生打氣。多位校長不約而同指出，考試只是人生一個階段，考生最緊要盡力而為，全力以赴，只是盡己所能，就問心無愧，相信在艱難時候，愈能夠激發奮鬥心。

詳見教育局局長楊潤雄Facebook專頁

▼4月21日 水泉澳邨清泉樓圍封檢測▼



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▼4月21日 恢復晚市堂食首晚 尖沙咀食肆生意暢旺▼



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▼4月21日 海洋公園重開▼



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▼4月21日 迪士尼樂園重開▼



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▼4月21日 健身室4月21日准重開▼



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▼4月21日 市民到趁康文署設施重開到維園打波▼



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▼4月21日 戲院重開即吸引觀眾入場▼



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▼4月21日 運輸署牌照事務處恢復服務出現超長人龍▼



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▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

