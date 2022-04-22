疫情・最新｜DSE文憑試今日開考　至少6名考生竹篙灣應考

撰文：黃偉倫
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今日（22日）香港中學文憑試開考，是近兩年來，首次在疫情未完全回到確診個案低水平的時期下如常考試。本港周四（21日）新增628宗確診個案，包括25宗輸入個案，另有6間學校呈報出現陽性個案，包括5位教職員及2位學生，其中一間學校有2名教職員呈報陽性個案。當局亦指，截至昨日至少6名應屆考生已入住竹篙灣檢疫中心，會於設施內應考。

昨日疫情報道總覽：

疫情・4.21｜新增確診企穩600水平　晚市恢復堂食座無虛席DSE｜4.22開考　快測要影相　一文看清防疫及竹篙灣特別應考須知

▼4月21日　DSE其中一個試場獅子會中學介紹安排▼

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【09:21】新冠疫情爆發逾兩年，酒吧、麻雀館等表列處所屢遭停業，其中麻雀館停業日數超過一年。防疫措施昨日起放寬，首階段放寬社交距離措施，惟不包括麻雀館、酒吧、卡拉OK等。業界代表今早（22日）在電台節目表示，認為做法不公平，不明白為何麻雀館不涉任何確診個案仍屢遭停業，表明「下月開唔到會發生咩事，我都答唔到。」

麻雀館、酒吧等暫未重開　業界代表：唔公平、我哋風險好低
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【09:09】2022年文憑試（DSE）今日（22日）開考，考生需在早上做快速檢測並獲得陰性證明，方可應考，考評局亦規定試場工作人員必須完成健康申表等資料核對，才可讓考生進入試場。首日是英文科閱讀及寫作考試，雖然於早上8時半開始，但已有不少考生早上7時已在試場門口等，以調整緊張的心態。有考生坦然怕備戰時染疫，已有一個月無出門，亦連續快測三天及執好「走佬袋」，以備不時之需。

DSE︱首科英文科開考　考生全副防疫裝備應戰　同學：執好走佬袋

▼DSE竹篙灣社區隔離設施特別試場環境及應考流程▼

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▼旺角人流變化　2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼

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【07:42】被圍封的沙田水泉澳邨清泉樓今早（22日）解封，在圍封期間共發現11宗陽性個案，5宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案。政府上午約七時完成強制檢測行動，水泉澳邨清泉樓內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

封區｜水泉澳邨清泉樓完成強檢　發現5宗陽性和兩宗不確定個案

▼4月21日　食肆恢復晚市堂食，日式燒肉店座無虛席▼

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航班熔斷｜兩月僅11班英國機　數百學生求助　學者醫生均指應放寬

【07:00】港府於4月取消九國「禁飛令」，然而仍維持「最辣」的航班熔斷機制，同機三人確診即停飛七日，令航空公司不敢加開航班，國際航空運輸協會（IATA）更形容「香港已在航空地圖上消失」。
未來兩個月只有六班倫敦、五班曼城英國直航機回港，有升學顧問接獲過百滯留英國的學生家長求助，未夠18歲的學生或要頻撲找寄宿家庭。16歲女兒在英國留學的關太，為女兒買的機票接連取消，至今未敢對女兒交代實情，「唔敢話畀佢知，驚佢會喊」。
有學者及醫生均認同，可以適度放寬熔斷機制，在防疫之間取得平衡。

DSE｜大學校長拍片為考生打氣：盡己所能　浸大衞炳江：搏盡加油

【01:43】DSE中學文憑試今日（22日）開考，是第三次在新冠病毒疫情下進行的DSE，比過去兩屆情況更差，仍然單日有逾600宗確診個案。教育局局長楊潤雄邀請各大學校長及中學校長團體，拍片為考生打氣。多位校長不約而同指出，考試只是人生一個階段，考生最緊要盡力而為，全力以赴，只是盡己所能，就問心無愧，相信在艱難時候，愈能夠激發奮鬥心。

詳見教育局局長楊潤雄Facebook專頁

▼4月21日　水泉澳邨清泉樓圍封檢測▼

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DSE｜學校考場作最後準備　座位相隔1.8米　設備用試場DSE｜六考生入住竹篙灣隔離試場　明考英文科　考評局備專用小輪DSE｜4.22開考　快測要影相　一文看清防疫及竹篙灣特別應考須知DSE｜青協籲考生執好「走佬袋」及了解染疫安排　勿獨自處理壓力

▼4月21日　恢復晚市堂食首晚　尖沙咀食肆生意暢旺▼

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晚市堂食重開｜燒烤店輪候300張票　生意倍增　市民︰有得食好食食肆放寬至四人一枱　一家三口同枱打邊爐　食客：好似放監咁晚市堂食解禁　外賣平台推優惠留客　有餐廳選擇保留外賣優惠吸客圖輯｜疫情回落　重開晚市　旺角街頭從「清零」到「復常」放寬限聚｜酒吧、麻雀館仍重開無期　業界斥批政府差別對待

▼4月21日　海洋公園重開▼

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迪士尼樂園重開　逾百人興奮進場　市民一早計劃行程：望咗幾個月海洋公園今重開　水上樂園要等等　劉鳴煒：須待政府解封泳池海洋公園今重開　過百人等入場　8歲童：興奮到瞓唔著戲院重開｜首日院內無提供飲食場次　無阻市民「報復式睇戲」放寬限聚｜酒吧、麻雀館仍重開無期　業界斥批政府差別對待運輸署牌照事務處打蛇餅　長沙灣排7小時　司機批無分流極混亂

▼4月21日　迪士尼樂園重開▼

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疫情｜增628宗確診　單日呈報26死累計8999宗　學校呈報7「中招」康復紀錄二維碼｜衞生署昨更新近兩周個案資料　118.7萬人可下載疫情｜團體反映陽性結果網上申報程序繁複　基層工友難獲病假津貼本地遊｜旅議會收逾70間旅行社申請復辦　團友快測結果須簽名作實按摩院復業即預約爆滿　推「安心按摩」客人率先要打兩針

▼4月21日　健身室4月21日准重開▼

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健身室重開｜肚現腩肉女生誓要尋回肌肉　有教練不敵疫情轉行球場室外健身室設施重開　有市民戴半面罩式N95口罩打籃球健身室重開｜數十市民凌晨零時入場做運動：肌肉唔等得健身室重開前一日　4ward Fitness結業　消委會接7投訴涉款逾24萬打擊炒場｜康文署5月推新措施　一個月內兩次違規　罰停租場90日M+疫後重開多幅作品換走　涉六四、毛澤東　陳智思稱無參與選擇體育館重開　波友嘆預約場地艱難 ：用8部機先預約到今日打羽毛球

▼4月21日　市民到趁康文署設施重開到維園打波▼

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新冠患者康復後未再受聘　平機會指涉殘疾歧視　首次代表患者索償疫苗通行證｜自製假針卡遇查　經紀被求即裝智方便認證　認罪候判兩女涉網上抹黑防疫政策　辯方要求毋須答辯　案再押後至下月監獄疫情｜懲教署：在囚人士單日確診回落至單位數　放寬探訪安排

▼4月21日　戲院重開即吸引觀眾入場▼

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▼4月21日　運輸署牌照事務處恢復服務出現超長人龍▼

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強制檢測︱40幢大廈涉日出康城、黃埔花園　翔龍灣2日內第3座上榜多條屋邨污水樣本呈陽性　政府派快測包　涉逸東邨、葵青多個屋苑確診大廈｜增114幢全名單　涉大潭紅山半島洋房、何文田半山壹號日出康城、北角豪廷峯等16處污水檢測呈陽性　政府派24萬個快測包封區｜觀塘順利邨利恒樓解封　揭9宗確診　中招率約0.7%

▼4月10日起強制檢測公告上榜大廈▼

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新冠肺炎
衞生防護中心
醫院管理局
Omicron變種病毒
衞生署
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