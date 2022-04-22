團體提三建議支援基層墟巿　檔主：湊住個女都可以幫補家計

基層市民於疫情下生活更見困難，有團體於3月中旬至4月中旬間，就營運至今已逾九年的墟巿「天秀墟」的扶貧成效，透過網上問卷及現場訪問作調查，成功收集近200份意見，結果反映，有近八成受訪檔主同意墟巿有助改善基層就業；超過七成受訪元朗居民從而能提供更多消費選擇。



有檔主分享指，經營墟巿近八年時間，經歷女兒由幼稚園升至小學、中學，認為能讓父母有幫補家計的機會，亦增進街坊感情。團體建議，政府成立種子基金；開放更多閑置用地；簡化申辦流程、放寬條件，支持地區機構舉辦墟巿。



79.5% 天秀墟受訪檔主認同有助改善基層就業

撐•基層墟巿聯盟以及天水圍社區發展陣線成功收集195位「天秀墟」檔主及元朗街坊的意見，當中檔主佔44分，街坊至151份。結果發現，79.5%檔主同意有助改善基層就業； 54.5%同意增加家庭收入；86.4%同意有助改善鄰里關係。另外，有71.5受訪居民表示，同意墟巿能提供更多消費選擇。

姚舒敏（右）建議政府簡化墟巿的申辦流程及放寬條件。（陳栢麟攝）

檔主馮太：街坊會幫忙看舖

天秀墟檔主馮太分享指，約八年前得悉天秀墟有檔位，故嘗試經營，販賣自己由種植、製作「一手包辦」的果皮，由最初人流稀疏，到現時與一眾街坊、檔商建立友誼，「熟到有時我要行開，（街坊）會幫我看舖」。她坦言，單靠墟巿難以支撐全家支出，但是於照顧小朋友的同時能夠幫補家計，亦建構能夠靠自己去支援家庭的自信，「（經營墟巿）由個女幼稚園K2做到依家上中學。」

馮太（中）於天秀墟販賣自家製作的陳皮。（陳栢麟攝）

團體指可達長遠扶貧的效果

天水圍社區發展陣線吳玉英強調，墟巿不同其他社福措施，並不會直接提供金錢援助，但能夠藉此機會令基層巿民能夠一展所長，相較短期的直接經濟援助措施，透過墟巿提供就業機會，令他們能自力更生，達至長遠扶貧的效果。撐•基層墟巿聯盟姚舒敏建議，政府提供「墟市種籽基金」，支持地區舉辦墟巿；開放更多閑置用地，例如空置校舍、公共屋村公共空間、街市等；亦期望政府能簡化申辦流程及放寬條件，藉此鼓勵基層市民自力更生。

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