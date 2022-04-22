本地遊復辦　88元遊大夫第　包米芝蓮點心午餐　團友800元買手信

疫情放緩，社交距離措施昨日（21日）放寬，不超過30人的本地遊可復辦，首團今日（22日）成團。縱橫遊的「元朗大夫第」本地遊，連同工作人員共27人參加，大部份為中老年人。

該團團費88元，包一餐米芝蓮一星餐廳點心午餐，有團友用了約800元，替朋友購買齋雞粒作為「手信」，大讚旅行團「好抵玩」。



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88元本地遊 沿途介紹香港地標

早上9時，團友先到「添好運」食點心，之後到青馬大橋觀景台、元朗公園百鳥塔、大夫弟、大馬路，至下午3時解散。團費88元，連同工作人員共27人參加。

報到時，需要出示針卡，上旅遊巴須探熱，並使用安心出行進入不同地方。導遊梁先生沿途簡介香港地區，包括青馬大橋、理工大學等資料。

團友登上旅遊巴前，需要量度體溫及使用安心出行。（李沛姿攝）

用800元買元朗手信

市民馬小姐的工作處所受疫情影響，現在仍然關閉，她說：「現在有一個空檔停下來，周圍行下、見識下。」她認為，香港有很多特別的地方，所以政府放寬防疫措施，她便報名參加本地遊，更大讚旅行團「抵玩」。在元朗，她品嘗了「勝利牛丸」，更花費約800元，在元朗一間老字號替朋友購買數包齋雞粒。

馬小姐受朋友所托，用800元在元朗一間老字號購買數包齋雞粒。（李沛姿攝）

疫下留家感沉悶 本地遊有助了解香港

市民李太太與李先生一起參與本地遊，李太太說疫情下常留在家中看電視，感到十分沉悶，得知政府放寬限聚令，隨即報團參加本地遊。她說：「好開心，耐冇去旅行，又困係屋企咁耐。」

李太續指，之前也有參與本地遊，再次參與全因想了解香港：「自己土生土長，好多地方都未必自己去行過。」防疫方面，李太稱會多加注意，她已接種三劑疫苗。

毛先生與兒子阿競一起參加本地遊，毛先生已接種三劑疫苗，而阿競亦接種了一劑疫苗。由於下星期才復課，二人把握機會到處遊玩。毛先生說：「因為疫情關係，細路喺屋企都好耐。」就讀小學四年級的阿競說「吸下新鮮空氣」，前往景點時更稱「好神秘，唔知入面係點」。

梁先生擔任導遊13年，很慶幸能再次帶團，並提醒團友要做好防疫措施。（李沛姿攝）

導遊停工曾到檢疫中心兼職

梁先生擔任導遊13年，疫情前主要負責接待外國遊客。再次帶團感到開心，認為向本地人介紹香港時沒有困難。「做番自己嘅職業，緊係覺得會開心。」梁先生說。本地遊復辦前，他曾到疫苗接種中心及檢疫中心兼職，又修讀不同課程，包括電工、地質旅遊、醫護、保安、物理治療助理增值自己。不過最終還是選擇做導遊，稱「預計要搵其他傍身，但有得復工都復工」。

疫情下復辦本地遊，梁先生出發前先做快檢，亦提醒自己要勤洗手。由於已接種三劑疫苗，他形容自己現在狀態最強。

縱橫遊執行董事袁振寧今早到集合地點視察，透露下月底前有約40團成團。（李沛姿攝）

下月底前逾40團成團

縱橫遊執行董事袁振寧今早到集合地點視察，稱政府宣布放寬本地遊後，隨即收到十多人報名，下月底前有約40團成團，反映市民「餓咗好耐」。今月底的本地遊更收到約90人報名，將會分開3架旅遊巴出發。他續指，現時偏向舉辦30人以下的本地遊，希望免去快測程序，吸引市民參與。

袁振寧透露，上輪本地遊推出後有400至500人報名，相比下今次報名人數較少，只有約200至300人，他估計人數下降，或因「好多客人參加過，甚至自己去過不同地方」。他希望政府能協助推廣本地遊，增加包括「賞你遊」資助，協助業界復辦本地遊。

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