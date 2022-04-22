「蜻蜓天堂」沙螺洞保育拉鋸40年　終與政府達成50公頃換地協議

「蜻蜓天堂」沙螺洞保育拉鋸40年，政府與「沙羅洞發展有限公司」換地條款達成協議，預計數月內簽立換地文件，正式完成換地程序。屆時發展公司將交還的沙羅洞私人土地及毗鄰的政府土地，預計合共逾50公頃供政府進行長遠保育計劃。



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沙羅洞又稱「沙螺洞」，部份具生態價值的土地現時由鄉郊保育資助計劃轄下的「自然保育管理協議項目」以公私營方式夥拍私人土地業權人持續作保育管理。

政府發言人今日（22日）表示，與「沙羅洞發展有限公司」就沙羅洞非原址換地條款達成協議，政府藉着向發展公司批出大埔船灣的已修復堆填區內一幅可用以興建私營高爾夫球場的土地，換取發展公司向政府交還其擁有的沙羅洞內具高生態價值的私人土地。

發言人指，沙羅洞具有極高的生態價值，在新自然保育政策下12個須優先加強保育地點中排名第二，僅次於米埔及內后海灣國際重要濕地。該處擁有多樣的生境如風水林、淡水沼澤和具重要生態價值河溪，亦享有「蜻蜓天堂」的美譽。

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雙方預計數月內簽立換地文件，正式完成換地程序，預計合共逾50公頃可供政府進行長遠保育計劃。漁農自然護理署正制訂一個適切的自然保育管理計劃，並將會委任非政府機構擔任保育代理人，負責管理和保育沙羅洞生境的工作。在這過渡期間，管理協議項目會繼續在核心範圍執行生境管理等保育工作，而漁護署則會負責管理餘下的範圍。

發言人表示，政府在規劃沙羅洞的長遠自然保育管理時，會以修復荒廢農地、提高次生林地的價值、維持生物多樣性及加強公眾教育作為目標，並會在保育敏感生境和豐富遊人體驗之間取得恰當平衡，讓該處珍貴的生態環境得以可持續發展。