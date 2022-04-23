疫情・最新｜增523宗確診　多9人死亡　自2.18以來降至單位數

今日（23日）增加523宗確診個案，包括13宗輸入病例，多9人死亡，是自2月18日以來死亡人數再次降至單位數。299間學校已復課，累計12間學校呈報陽性個案，包括8名學生及7名老師共15人。



▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



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【16:53】歐家榮表示，過去幾個月輸入個案分析，4月1日撤9國禁飛抵港旅客大幅增加, 1至3月每日少過300人，4月1日起超過1200旅客抵港，但抵港中輸入比率有下降，首3個月係3%陽性,，但4月1日後，入境人數增加，陽性百分比則降至1%，調整防控措施， 最重要是要求所有人到港前要核酸檢測陰性，到港都要做檢測及檢疫酒店7日檢疫，閉環管理可防輸入個案入社區。檢疫酒店數目有限制，亦可防大量人到港，對醫療系統造成負擔。

【16:44】歐家榮表示，透過恆常監測機制，發現到早前見到英國衞生當局指當在有逾100名兒童染肝炎，主要影響十歲以下的小朋友，經化驗後找不到成因, 包括病毒性測試如當見肝炎如甲乙丙都陰性，初步排除與新冠疫苗關連,，不排除毒物等，部分有腺病毒41型，醫管局會監測，最新未發現本港有此情況。

【16:40】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日（23日）增加523宗確診個案，包括13宗輸入病例，多9人死亡，是自2月18日以來，死亡人數再次降至單位數。299間學校已復課，累計12間學校呈報陽性個案，包括8學生及7老師共15人。累計已有16萬學生復課，有8宗個案，比率為0.005%，近26000員工老師復課，呈報了有7宗個案，佔所有教職員0.027%。

【16:08】本港新冠疫情持續，政府今日（23日）表示，屯門區六個屋苑的污水檢測結果呈陽性，且病毒量相對較高，向有關屋苑居民、清潔工及物業管理員，派發合共約九萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【16:04】鑽石山悅庭軒第二座及第三座今午4時圍封強檢，料明日（24日）約下午一時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:23】本港疫情稍為緩和，每日雖然仍有數百宗確診個案，但過去兩周有確診者出現大廈的數目已回落。根據衞生防護中心最新公布的4月22日確診大廈名單數目，比前日減少829幢。沙田區仍然最嚴峻，疫廈數目多達350幢；其次是元朗區，仍有339幢疫廈。而東區疫廈有299幢，成為全港第三多疫廈的地區。

▼部分過去兩周有確診者出現大廈▼



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【13:12】疫情逐漸緩和，政府在相隔三個月後，重啟強制檢測公告的執法行動，元朗民政事務處今早（23日）聯同元朗警區和衞生署，在元朗Grand Yoho 9座檢查逾200名民居的檢測證明，發現有五人無檢測，並向他們發出強制檢測令，以及罰款一萬元，若他們再次無在限期內檢測，最高可被判罰款五萬元及監禁半年。

【12:43】考評局今日（23日）表示，分別有13名正檢疫及8名確診考生於竹篙灣社區隔離設施應考文憑試英文聆聽科。此外，有3名確診考生因身體不適而選擇不應考。考評局公開考試資訊中心今早亦處理1名考生，要求即日到竹篙灣社區隔離設施應考的申請。

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【11:26】政府前日（21日）首階段放寬防疫限制，大部分表列關所重開，堂食開放至晚上10時，每枱人數上限4人。餐飲聯業協會會長黃家和表示，市民反應踴躍，部分餐廳座無虛席，食肆日間生意增加，生意額整體回復6至7成，有個別食肆甚至恢復8成，預料飲食業失業率4月起將會回落。

【10:52】政府宣布5月1日起容許非香港居民從海外入境香港，並將航班熔斷機制門檻改為同一班抵港民航客機上5名或以上的乘客，或全機乘客總數的5%乘客確診，以較高者為準。旅遊業議會總幹事楊淑芬歡迎有關做法，她今日（23日）在電台節目表示，原本的門檻太嚴苛，航空公司營運航班的風險大；但短期內本港旅行社仍難以舉辧海外旅行團，希望政府適時視乎情況再放寬出入境限制，甚至取消熔斷機制。

【09:31】第五波疫情緩和，一連四日復活節長假期已過去數日，疫情未有反彈，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（15日）在電台節目表示，在第五波疫情下，本港有逾110萬名市民染疫，但實際可能有約400萬人感染，加上現時首劑疫苗接種率達九成，社會已有廣泛免疫保護，減低疫情反彈機會。

【08:32】東涌逸東（二）邨傑逸樓今早解封，期間約870人接受了檢測，當中並沒有發現陽性檢測個案和檢測結果不確定個案。 政府亦曾派員到訪約400戶，當中20戶在過程中沒人應門。

【08:00】院舍成第五波疫情重災區，港府推出多項措施圖解人手荒，包括自3月1日起有時限地放寬安老院及殘疾人士院舍通過「補充勞工計劃」（外勞）輸入護理員部分規定。時隔一個月，勞工處回覆《香港01》表示，截至4月1日共收到415宗申請，涉及2,283名護理員，當中364宗獲批，涉及2,054名護理員。



有安老業界人士向反映，其經營的八間院舍中，有三間藉今次放寬規例提出申請，共獲批46個外勞名額，惟目前只請到九人，他們更仍在處理來港程序，未知何時能抵港；有業界代表稱，難單靠外勞解決本港護理員人手嚴重不足老問題，必須加速本地人手邁向專業化，方能吸引年輕人才入行，補充新血。

【00:01】本港第五波疫情逾118萬人染疫，醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢周五（22日）表示，當局已購入首批逾190劑阿斯利康預防性新冠抗體藥物Evusheld，將針對免疫能力差的長期病患者使用。



而早前購入的兩款口服藥物，輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid）和默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir），成效顯著，死亡率分別降低八成和四成，且副作用輕微。曾德賢呼籲患者，尤其是確診長者及高危人士，應盡早就醫，才能及時得到藥物治療。

阿斯利康預防性新冠抗體藥物Evusheld。（阿斯利康圖片）

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