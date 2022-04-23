疫情・最新｜確診數昨回落至600宗以下　DSE英文聆聽今開考

昨日（22日）增加574宗確診個案，包括11宗輸入病例，多15人死亡。另外，文憑試DSE今日（23日）踏入第二日，早上是英文課聆聽試。



▼4月22日 記者直擊本地遊復辦▼



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【08:00】院舍成第五波疫情重災區，港府推出多項措施圖解人手荒，包括自3月1日起有時限地放寬安老院及殘疾人士院舍通過「補充勞工計劃」（外勞）輸入護理員部分規定。時隔一個月，勞工處回覆《香港01》表示，截至4月1日共收到415宗申請，涉及2,283名護理員，當中364宗獲批，涉及2,054名護理員。



有安老業界人士向反映，其經營的八間院舍中，有三間藉今次放寬規例提出申請，共獲批46個外勞名額，惟目前只請到九人，他們更仍在處理來港程序，未知何時能抵港；有業界代表稱，難單靠外勞解決本港護理員人手嚴重不足老問題，必須加速本地人手邁向專業化，方能吸引年輕人才入行，補充新血。

【00:01】本港第五波疫情逾118萬人染疫，醫管局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢周五（22日）表示，當局已購入首批逾190劑阿斯利康預防性新冠抗體藥物Evusheld，將針對免疫能力差的長期病患者使用。



而早前購入的兩款口服藥物，輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid）和默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir），成效顯著，死亡率分別降低八成和四成，且副作用輕微。曾德賢呼籲患者，尤其是確診長者及高危人士，應盡早就醫，才能及時得到藥物治療。

阿斯利康預防性新冠抗體藥物Evusheld。（阿斯利康圖片）

▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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▼4月21日 戲院重開即吸引觀眾入場▼



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▼4月21日 海洋公園重開▼



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▼4月21日 迪士尼樂園重開▼



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▼4月15日起強制檢測公告上榜大廈▼

