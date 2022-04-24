疫情・最新︱增429宗個案多13人不治　歐家榮：復活節後未見反彈

本港周日（24日）新增429宗確診個案，是近日首次跌穿500宗水平，另再多13人死亡。本港過去一周有299間學校已復課，累計12間學校呈報陽性個案，包括8名學生及7名老師共15人。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，復活節過後本港疫情未見大反彈，但周一起會有逾500間學校復課，要盡量減低校園傳播風險。



【17:45】政府宣布5月起放寬航班熔斷機制，觸發門檻由原本三名乘客確診即禁飛，調高至五名，或全機乘客總數的5%或以上乘客，以較高者為準。國泰航空早前表示，將會恢復更多航班。《香港01》今午（24日）翻查國泰航空的營運時間表，發現6月來往英國倫敦的航班大增，由倫敦回港的航班，6月7至30日將每日都設服務，其中6月7、17及27日，每日都有三班航班。

【16:50】歐家榮指，現時疫情每日確診數字隱定水平，有持續緩慢向下趨勢，但仍是高數字，要持續觀察才可決定下階段措施及何時放寬。他提醒，因剛過了長假期，未來仍有假期及母親節，呼籲市民仍要保持社交距離措施，但坦言暫時見不到疫情反彈。

他又指，難以準確知道本港實際感染人士，因為好多人病徵輕徵或無病徵，如沒有做化驗便難知道是否感染。至於現時有多少人已免疫，要視乎疫苗接種人數幾多及接種劑量，並提醒早前感染過的人雖然有抗體，但抗體會隨時間下跌，有機會有第2次感染，例如有新變種病毒，即使身體有抗體都未必預防到，故應盡快打針及打齊針。

歐家榮又指，周一起會有逾500家學校復課，要做好風險管控措施，由於回校前要做快測，即使有陽性亦可避免個案進入校園，減低校園出現傳播風險。他又呼籲未打針幼童應應盡快打針，而家長應為小朋友安全著想，因為感染後，如無打針要入住深切治療部風險比有打針的小孩高好多。

何婉霞則指，由藥廠阿斯利康生產的新抗體藥5月19日才到港，專家會視乎情況，向合適病人處方，但初時會建議先天免疫能低、做過移植手術病人才適合用。

【16:40】何婉霞指，昨晚再多2名病人危殆，而昨日則有13名病人離世。離世病人中，有六人未曾打針，大部份都是長者。

其中一名死者，是一名31歲患末期大腸癌的男子，他於4月22日情況轉差，未有好轉，最後於4月23日早上離世。

另一名較年輕死者，是一名57歲男子，本身有糖尿病，但控制得較差，4月1日因為腳部有壞死性筋膜炎，做了兩次手術未好轉，最後不治。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，出席疫情記者會交代最新情況。

歐家榮指，昨日單日新增429宗個案，其中新增核酸陽性個案有221宗，經新增快速測試自行呈報陽性個案有208宗。截至昨日，第5波疫情累計118萬9229宗，其中核酸檢測陽性74萬4649宗、快速測試陽性44萬4580宗。

而昨日錄得19宗輸入個案，當中15宗是在機場樣本採集中心找到。

另單日再多13人死亡。

▼4月21日 水泉澳邨清泉樓圍封檢測▼



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【16:00】沙田水泉澳邨樂泉樓下午4時起被圍封檢測。當局稱審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（25日）上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上十時前接受檢測

▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼



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【14:45】經過復活節長假期、社交距離措施放寬後，本港疫情未有出現反彈，繼續保持平穩趨勢。根據衞生防護中心最新公布的4月23日確診大廈名單數目，比前日減少169幢。其中以元朗單日新上榜大廈最多，新增31幢大廈出現確診患者，包括天水圍Wetland Seasons Park等。

新上榜項目亦包括多個豪宅或中產屋苑，包括位於北角半山寶馬山道的賽西湖大廈3座、貝沙灣南灣8座、低密度獨立屋赤柱山莊及何文田半山壹號32座等。

貝沙灣南灣8座上榜。（資料圖片）

【14:14】本港在今年初爆發第五波疫情，有專家更推斷逾半港人已染疫。而不少劏房戶在疫境中的生活更是「水深火熱」，有劏房戶表示，一家六口屈居在200呎單位，但同住家人在一周後才收到陽性檢測結果，加上環境狹窄政府亦無法安排隔離，結果全家均染疫，包括年邁的太祖母。

全港關注劏房平台表示，早前的調查發現，有近8成居於劏房的受訪者與家人同時確診，更有超過一半人全家染疫，反映多人同住在狹小空間內，劏房傳染非常嚴重。調查亦發現，不少確診劏房戶求助無門，只得11.3%受訪者致電政府部門後成功獲得物資，惟有近6成人雖然曾向政府尋求物資支援，但卻無法成功聯絡。

【13:57】新一期電子消費券於4月7日派發，以八達通卡領取的市民，受制於儲值上限最多僅取得3,000元，餘下的1,000元須多次拍卡領取。

OK便利店繼去年派20元現金券後，再度公布，在推廣期內以八達通領取任何金額的消費券，可獲得OK便利店10元現金券、聖安娜餅屋現金券5元、Zoff Hong Kong眼鏡現金券100元。

【13:12】香港內科醫學院表示，預料本港將會爆發第六波疫情，呼籲市民盡快接種疫苗，尤其是長者，重申本港現時仍有30萬長者未打第一針，惟外國研究發現，打針除了能防重症，還可能減低出現長期新冠後遺症的機會。有醫生更指，部份未曾打針但染疫並出現重症的長者，肺功能受重創，「吹蠟燭都無力」。

【13:02】勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，於2022年至23年度，精神病康復者長期護理院、嚴重肢體傷殘人士宿舍以至輔助宿舍等設施，將會增加3.8%至25.2%不等，當中以嚴重弱智人士宿舍名額最多，有大約4,500多個。他又指，康復服務在缺乏處所與人力所遇到的問題，較安老服務「更具挑戰性」，因為社區人士的「不要在我附近」(Not in my back yard)反對聲音，令到不少服務無法啟動，甚至延誤多年。

(羅致光網誌資料圖片)

【12:30】港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅在一個電視訪問上表示，因疫情逐漸平穩，如果再沒有新變種病毒出現，內防和外防措施可以考慮加快放寬。

他指出，第五波疫情實際感染人數估計有400萬人，代表自然抗體免疫水平高，如果再沒有新變種病毒，疫情反彈機會較微，建議政府可加快放寬第二期社交距離措施，如運動、餐廳、郊外等，因「好似户外唔戴口罩，其實『戶外』換氣仲好過氣壓病房。」孔預計兩星期內每日確診數字將會少於100宗。

【11:40】疫情逐漸受控、社交距離措施開始分階段放寬，加上消費券效應，財政司長陳茂波認為有助支持今季經濟進入穩步改善趨勢，但指下月中發表二至四月份失業率仍反映第五波疫情的困難情況，故失業率還需要些時間才會掉頭回落。

他又指，由於緩繳利得稅的申請遠較預期為低，利得稅收入高於估算，加上政府實際開支略低於預期，上個財政年度的財政盈餘約為290多億元，略高於2月公布預算案時估算的189億元。

【10:00】政府昨日圍封鑽石山悅庭軒第二座及第三座，，今日約上午九時三十分起解封，有約883人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼4月23日 鑽石山悅庭軒第二座及第三座圍封檢測▼



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【11:49】第五波疫情稍為回落，回顧過去數月，每日確診數字一度升至超過數萬宗，死亡人數同步急升，造成遺體堆疊，公立醫院嚴重負荷，不少長者冒着寒雨在醫院外等入院，醫護亦疲於奔命。醫院管理局行政總裁高拔陞今日（24日）發表網誌〈汲取經驗 為下一波疫情作好準備〉，指醫管局會加倍小心，防範疫情反彈，甚至爆發第六波。他指出，香港若出現第六波疫情，相信情况依然會十分困難，惟強調醫管局會作最大努力戰勝疫情。

【06:00】在第五波疫情中，安老院舍有不少長者確診或去世。為了避免再次出現大規模爆發，立法會議員陳恒鑌聯同信山實業，共同研究可快速安裝的臨時隔離設施「NCCO防疫流動方艙」（下稱「流動方艙」），在院內建立臨時的獨立隔離空間，及早隔離確診長者，保障長者和院舍員工健康。



全港有七間院舍正在試用「流動方艙」，收集院舍意見後，將會推出改良版。陳恒鑌相信，安全的空間有助推動院舍探訪，讓長者及早與家人團聚，並稱會與政府商討，研究能否推廣「流動方艙」至更多院舍。

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▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼4月22日 DSE文憑試開考▼

