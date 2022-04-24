疫情・最新︱疫情緩慢下降 40幢大廈強制檢測
撰文：陳淑霞 王潔恩 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟 雲嘉晉 姚超雯
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昨日（23日）增加523宗確診個案，包括13宗輸入病例，多9人死亡，是自2月18日以來死亡人數再次降至單位數。299間學校已復課，累計12間學校呈報陽性個案，包括8名學生及7名老師共15人。
▼政府23日下午4時起圍封鑽石山悅庭軒第二座及第三座進行強制檢測▼
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【06:00】在第五波疫情中，安老院舍有不少長者確診或去世。為了避免再次出現大規模爆發，立法會議員陳恒鑌聯同信山實業，共同研究可快速安裝的臨時隔離設施「NCCO防疫流動方艙」（下稱「流動方艙」），在院內建立臨時的獨立隔離空間，及早隔離確診長者，保障長者和院舍員工健康。
全港有七間院舍正在試用「流動方艙」，收集院舍意見後，將會推出改良版。陳恒鑌相信，安全的空間有助推動院舍探訪，讓長者及早與家人團聚，並稱會與政府商討，研究能否推廣「流動方艙」至更多院舍。
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入境澳門住酒店檢疫 期間八次核酸檢測將用者自付 共需2000元航班熔斷放寬 衞生署指輸入確診比例跌2/3 風險在可控範圍鑽石山悅庭軒第二、三座圍封強檢 料明日下午一時解封屯門區六屋苑污水檢測陽性 政府派九萬快測包疫情｜錄523確診 死亡多9宗降至單位數 當局監測不明兒童肝炎
▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼
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DSE｜英文聆聽試 21名檢疫或確診考生竹篙灣應考 另有3人棄考強制檢測｜相隔3個月再執法 Grand Yoho9座5人無強檢 合共罰5萬確診大廈｜全港3853幢 沙田區最多 嵐岸、嘉華星濤灣有大廈上榜中大專家建議採取中西醫結合策略 助康復者抗擊新冠後遺症封區｜東涌逸東（二）邨傑逸樓完成強檢 無發現陽性個案復活節假期疫情未見反彈 許樹昌：社會有廣泛免疫保護1800遺體送放富山殮房93%已火化 殯儀館禮堂周末假期預約近全滿
▼4月22日 DSE文憑試開考▼
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▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼
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