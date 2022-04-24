疫情・最新︱疫情緩慢下降　40幢大廈強制檢測

昨日（23日）增加523宗確診個案，包括13宗輸入病例，多9人死亡，是自2月18日以來死亡人數再次降至單位數。299間學校已復課，累計12間學校呈報陽性個案，包括8名學生及7名老師共15人。



▼政府23日下午4時起圍封鑽石山悅庭軒第二座及第三座進行強制檢測▼



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【06:00】在第五波疫情中，安老院舍有不少長者確診或去世。為了避免再次出現大規模爆發，立法會議員陳恒鑌聯同信山實業，共同研究可快速安裝的臨時隔離設施「NCCO防疫流動方艙」（下稱「流動方艙」），在院內建立臨時的獨立隔離空間，及早隔離確診長者，保障長者和院舍員工健康。



全港有七間院舍正在試用「流動方艙」，收集院舍意見後，將會推出改良版。陳恒鑌相信，安全的空間有助推動院舍探訪，讓長者及早與家人團聚，並稱會與政府商討，研究能否推廣「流動方艙」至更多院舍。

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▼文憑試開考第二日，考生應考英文科聆聽試▼



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▼4月22日 DSE文憑試開考▼



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▼旺角人流變化 2.19晚市禁堂食 VS 4.21晚市恢復堂食▼

